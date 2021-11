Sergio "Checo" Pérez: 15 datos del mejor piloto mexicano de la F1

Sergio "Checo" Pérez volverá a correr en su país natal en el Gran Premio de México este 7 de noviembre de 2021 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Antes de eso dará una probadita de lo que está hecho el piloto mexicano en el Red Bull Show Run CDMX 2021, el miércoles 3 de noviembre, donde lo veremos recorrer Paseo de la Reforma en su monoplaza.

Este es el primer año del tapatío como parte del equipo Red Bull Racing y compañero de Max Verstappen, y ya se han subido al podio en varias ocasiones, siendo hasta este momento, el mejor piloto mexicano de la Fórmula 1. Para celebrar el magno evento automovilístico te contamos 15 datos que seguro no sabías del "Checo".

1. Nombre completo del "Checo" Pérez. Su nombre completo es Sergio Michel Pérez Mendoza y nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco. Con 31 años es actualmente el piloto mexicano con mayor presencia en la F1.

2. El "Checo" Pérez siempre mostró pasión por las carreras de autos. Desde niño, Sergio siempre mostró inclinación hacia el automovilismo. Cada domingo se levantaba temprano a ver las carreras por televisión, soñando estar algún día detrás del volante en las mejores pistas del mundo.

3. "Checo" Pérez es hijo de un expiloto y político mexicano. El tapatío es hijo de Antonio Pérez Garibay y Marilú Mendoza. Su padre es un expiloto, quien le inculcó a sus hijos el amor por los autos. En 2015 entró a la política y ha intentado ser alcalde de Guadalajara y senador. Por su parte, Marilú Mendoza, siempre sigue de cerca las carreras de su hijo.

4. Sergio es el menor de la familia. Antonio Pérez Garibay y Marilú Mendoza tuvieron tres hijos: Paola, nacida en 1983; Antonio, quien llegó en 1986, y Sergio nacido en 1990. Los cinco presumen de su buena relación familiar.

5. "Checo" Pérez está casado. Si tu sueño era conquistar el corazón del piloto, lo sentimos mucho porque está casado con la tapatía Carola Martínez. Aunque no comparte mucho de su familia en redes sociales, la pareja tiene dos hijos.

6. El piloto mexicano es padre de dos pequeños. Carola y Sergio son padres de dos niños. Su primer hijo, Sergio Pérez Jr., nació el 21 de diciembre de 2017, y la primera hija de la pareja, Carlota, llegó a la familia el 15 de septiembre del 2019.

7. "Checo" Pérez debutó en la Fórmula 1 con la escudería Sauber, en el 2011. Hasta el momento Sergio lleva 11 años dentro del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el máximo excaparate del automovilismo a nivel mundial. Y esta temporada 2021 ha sido la mejor para el piloto mexicano, ya que ha conseguido cuatro podios, más que ninguna otra de sus 11 en la F1.

8. El primer premio en la F1 de Sergio "Checo" Pérez. Después de debutar en la Fórmula 1 en 2011, el mexicano se llevó tres triunfos en 2012 con tan solo 22 años. El primero fue en el Gran Premio de Malasia 2012, donde finalizó en segunda posición. Luego obtuvo el tercer lugar en el Gran Premio de Canadá 2012 y el segundo sitio en el Gran Premio de Italia 2012.

9. El salario del piloto mexicano en la F1. Según Forbes, el tapatío es el cuarto piloto de la Fórmula 1 mejor pagado, con un salario base de 5 millones de dólares. Cifra que puede aumentar a 13 millones por bonificaciones, como subirse al podio.

10. El primer lugar número 1 de "Checo" Pérez en la F1. En el Gran Premio de Sakhir 2020, el mexicano alzó la copa del primer lugar por primera vez en su carrera.

11. Sergio tiene una organización benéfica. En 2012, el tapatío creó en su ciudad natal la Fundación Checo Pérez, que tiene como misión "abrir, generar, promover y proveer posibilidades de desarrollo integral a uno de los sectores más vulnerables, la niñez".

12. Sergio eligió el dorsal 11 por su ídolo futbolista. Según contó el propio piloto, su ídolo cuando comenzó en los kart era el futbolista Iván "Bam bam" Zamorano, delantero chileno quien jugaba en el América con el número 11. Así que al llegar al Gran Circo, no dudó en elegir ese dorsal.

13. Los otros deportes del "Checo" Pérez. Además de su obvia pasión por los autos, el mexicano disfruta del golf y es aficionado justo del Club América.

14. Si Sergio no hubiera sido piloto, sería... Ni motociclista, trailero o mecánico. De no haber sido piloto, el mexicano se hubiera dedicado a la abogacía o a la bolsa como banquero, pues cree que son profesiones con mucha adrenalina.

15. "Checo" Pérez destrozó su primer auto. El primer auto del mexicano fue un Chevy, herencia de sus hermanos mayores. Aunque ahora es un experto en el volante, chocó ese vehículo cuando se metió en sentido contrario en la calle pensando que nadie más pasaría. Pero se encontró uno de frente y se accidentó.