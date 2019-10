Sergio Pérez fuera del Top 10 en el primer día de actividad

Se llevó a cabo el primer día de actividad del Gran Premio de México 2019 y al mexicano no le fue cómo esperaba, quedando en las prácticas libres 1 y 2, fuera del Top 10.

Con una pista semihumeda en la primera práctica y complicaciones en la segunda, "Checo" ocupó los puestos 17 y 12, respectivamente, en la actividad de pista hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto mexicano regresó a la Ciudad de México con sed de revancha luego de no concluir el Gran Premio de México en 2018; sin embargo, el primer día en el Hermanos Rodríguez no fue bueno para el nacido en Jalisco.

"Tuvimos una complicación con el piso en la primera práctica, creo que la segunda es más representativa de lo que somos, Toro Rosso y McLaren traían un ritmo muy fuerte, pero en distancia de carrera estamos muy competitivos y eso va a ayudar", mencionó el piloto.

A pesar de no tener buenos resultados en el primer día, "Checo" se siente cómodo y optimista en cuanto a lo que Racing Point pueda conseguir en la clasificación y la carrera.

"Para carrera me siento muy cómodo, me siento optimista, estamos en la pelea, sólo hay que mejorar a una vuelta", puntualizó.

Por último, Pérez agradeció a la gente y se mostró ilusionado luego de ver una buena entrada apoyando en cada vuelta al mexicano en el Hermanos Rodríguez.

"La gente es increíble, en viernes casi tribunas llenas, muy ilusionado", finalizó.

La práctica libre número 3 será el sábado a las 10:00 horas mientras que la clasificación dará inicio a las 13:00 horas.

La carrera del Gran Premio de México es el domingo a las 13:10 horas.