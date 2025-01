Sergio Pérez y su futuro en la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 tendrá la ausencia del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien luego de una importante trayectoria con Red Bull terminó su relación laboral.

Una noticia que causó tristeza entre sus seguidores, quienes esperan verlo de regreso en la máxima categoría del automovilismo pronto.

Situación que no fue descartada por el tapatío, quien, durante su participación en la Feria de León, compartió detalles de lo ocurrido con el equipo austriaco.

Estableciendo que la salida del equipo fue una sorpresa y ahora tiene la ilusión de disfrutar a su familia.

"En verdad no lo sé, es muy temprano para darte una respuesta. Todo pasó muy rápido al final de la temporada, no me lo esperaba. Estoy muy contento con mi vida, muy ilusionado con lo que tengo por delante", mencionó.

Pérez, quien se mostró contento de compartir un momento con sus seguidores, reiteró la ilusión de volver en un futuro a la F1, teniendo claro que debe llegar un proyecto interesante para la siguiente campaña.

"De llegar un proyecto bueno e interesante, sin duda que lo voy a considerar y lo voy a pensar, pero todo llegará en su momento. Mi prioridad es disfrutar, hacer cosas que no he hecho, estar con mi familia, y los próximos 6 meses tomaré una decisión de qué es lo que quiero para el siguiente paso de mi carrera", finalizó.