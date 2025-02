Sergio Ramos llega tras 9 meses sin un partido oficial

La llegada de Sergio Ramos al futbol mexicano causó un impacto mundial, con reacciones desde el Real Madrid hasta el París Saint-Germain, o ligas como la NBA, así como la cuenta oficial de la FIFA y de la Copa del Mundo. Sin embargo, hay quienes mantienen sus dudas sobre el rendimiento que pueda tener en Rayados, debido al tiempo de inactividad que arrastra.

La última vez que el legendario defensa español jugó un partido oficial fue el 26 de mayo de 2024, en la jornada 38 de la Liga Española en el partido entre Sevilla y Barcelona, donde Ramos fue titular y jugó el partido completo.

Durante estos nueve meses, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 compartió videos en sus redes sociales donde se mostró entrenado en su casa o en distintos lugares por su cuenta, sin tener contrato con ningún club. En su despedida del Sevilla, confesó que se fue del equipo que lo vio nacer por "temas personales".

"El presidente llegó a ofrecer, como comentó en su día, un contrato vitalicio y se lo agradezco, así que me voy de la misma forma en la que llegué, con un abrazo sincero para todo el mundo. Es una decisión que tomo por cuestiones familiares y personales" dijo en su momento.

Finalmente, en sus primeras palabras como jugador de la Pandilla dejó claro que "para mí es un placer (jugar en Monterrey), quiero agradecer a todos, al club. Con muchas ganas de incorporarme y gracias por apostar por mí. Es una apuesta de la cual no se van a arrepentir y deseando llegar, incorporarme al equipo cuanto antes, agarrar buen estado y seguro que será un año de éxito para los Rayados. Me alegro mucho de formar parte de esta familia".