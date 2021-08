Seth Rollins pide oportunidad contra Roman Reigns

Tener en sus manos de nueva cuenta el campeonato universal de la WWE se ha convertido en una obsesión. Ha querido llamar la atención de los dirigentes, intentando hacer de todo para que se le pueda considerar como rival de Roman Reigns, y en SummerSlam tendrá un desafío que lo podría impulsar a tener la oportunidad de luchar por el cinturón que perdió en 2019.

Seth Rollins luchará contra el miembro del Salón de la Fama de la WWE Edge, en la Fiesta Más Grande del Verano, con el objetivo de por fin ser tomado en cuenta para una oportunidad titular, ya que considera que es una de las superestrellas que vive mejor momento. "Sentí que mi momento era en el evento Money In The Bank, que estaba listo, posicionado para ser considerado, pero Edge se interpuso", declaró, para EL UNIVERSAL Deportes. Además, cree que dentro del róster del show de SmackDown hay poco talento que lo merece.

"No queda mucho talento superior a Roman Reigns. Está Edge, e incluso John Cena, pero me puedo considerar por encima de ellos. Así que, si logro ganar en SummerSlam contra Edge, sería algo dulce que impulsará mi carrera", mencionó.

Cena tuvo un épico regreso a la WWE para retar a Roman Reigns por el título Universal, pero The Messiah le resta importancia a lo acontecido, ya que está seguro de ganar.