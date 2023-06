Sharon Román, nadadora que representará a México en Italia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- La nadadora mexiquense, Sharon Román Vázquez, de 24 años, originaria de Texcoco, ha sido seleccionada para representar a México en el World Sports Games, que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre en Cesenatico, Italia, pero no tiene apoyo oficial para realizar el viaje y pagar su estancia en Europa.

Ante la falta del respaldo gubernamental, Sharon ayuda a su mamá a vender postres y así poder comprar su traje de baño, maleta, toalla, el boleto de avión de ida y vuelta.

"Contando vuelo ida y vuelta y viáticos allá, son alrededor de 55 mil pesos, aparte lo que es mi traje de baño que tiene que estar avalado por la Federación Internacional de Natación (Fina) y me parece que está como en 10 mil 500 pesos, más o menos es un aproximado de los gastos que tengo que hacer", contó.

La nadadora mexiquense ha obtenido cerca de 30 medallas en las competiciones en las que ha participado y concursó en el Triatlón de Boca del Río, Veracruz, donde combinó tres actividades físicas: nadó 750 metros a mar abierto, pedaleó 19.5 kilómetros y corrió 5 kilómetros, todo en un solo certamen.

Además, participó en la Primera Copa de Agora realizada en octubre 2022 en Puebla, justa que le dio su pase como seleccionada nacional a Italia.

En los meses posteriores en las que consiguió su clasificación para Italia, Sharon y su familia ha juntado 15 mil pesos, por lo que aún le falta recaudar más de 40 mil pesos para poder hacer el viaje a Europa.

Su madre por la mañana se dedica a la transportación escolar de niños y por las tardes prepara los postres que vende en un negocio que tienen en el poblado texcocano de Tulantongo, labor en la que participa Sharon.

Hace unas semanas habló con la alcaldesa morenista de Texcoco, Sandra Luz Falcón, a quien le platicó lo que requería y hace unos días se pusieron en contacto con Sharon del ayuntamiento.

"Sí me escuchó (la alcaldesa) y me dijo te vamos a apoyar, hace como tres semanas me marcaron y me citaron en la presidencia de Texcoco, pero lo único que me pidieron fue un presupuesto y unas cartas para el senador Higinio Martínez y para otra chica, pero no me han dado cita para entregar esas cartas, como tal no he tenido una respuesta para que me den el apoyo", narró.



En la natación desde los cuatro años

La deportista, comenzó desde los cuatro años de edad a nadar, impulsada por su madre, quien de niña vivió una mala experiencia en el agua, pues en una ocasión mientras estaba en la alberca, otro niño casi la ahoga, por lo que cuando se convirtió en madre inscribió a sus cuatro hijos a clases de natación, sin imaginar todos los logros que una de ellas alcanzaría en este deporte.

Sharon se considera hiperactiva, por ello también practica box, calistenia, triatlón, atletismo, canta y dibuja, estudió Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y cursa actualmente la carrera de Educación Física y Deporte en la UNITEC campus Ecatepec.



Pidió apoyos a Delfina Gómez, virtual gobernadora

La joven texcocana, pidió a la gobernadora virtual, Delfina Gómez Álvarez, más apoyo al deporte, becas, espacios deportivos gratuitos para que cualquier persona pueda practicar alguna actividad física.

Sharon entrena en la alberca semi olímpica de la Escuela Club de Natación Anhuvi, localizada en Texcoco, institución que le otorgó una beca del 100% al conocer su historia y de esa manera la apoyan.

La nadadora no está adherida a alguna federación, asociación u organismo de natación en el país, por lo que los logros deportivos que ha obtenido son de manera independiente.

Sharon tiene de plazo hasta el próximo 5 de agosto para pagar el boleto de ida y vuelta para la ciudad italiana a donde acudirán atletas de varios países del mundo, entre ellos varios de México.

En teoría debería viajar con su entrenador, como los otros competidores, pero por la falta de recursos lo haría sin él.