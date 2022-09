Si Funes no va al mundial, no pasa nada: "Matador Hernández

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Para Luis Hernández, el máximo goleador de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo de Qatar 2022, si Rogelio Funes Mori va o no a la Copa del Mundo de Qatar, es intrascendente.

Pero al final, quién decide es técnico del Tricolor: Gerardo Martino.

"La decisión del técnico es lo relevante para una Copa del Mundo y el 'Tata' tiene claro los jugadores, en estos momentos", dijo el "Matador".

En el caso de Funes Mori, en específico, el Matador indicó que si va o no, no interesa. "Primero hay que esperar si se recupera, es un punto. Después, el "Tata" ha visto todo lo que hizo en su proceso, por eso lo lleva, pero si va o no, no pasa nada".

Aseguró que "delanteros tenemos jugadores con capacidad para encarar la Copa del Mundo".