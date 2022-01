Si hubiera sido yo, sería un escándalo: "Piojo" sobre Solari

Miguel Herrera es directo y con razón. Si la expulsión de Santiago Solari, técnico del América, el pasado viernes en el juego contra Puebla, hubiera sido de Miguel Herrera, en estos momentos el futbol nacional viviría un auténtico escándalo, pero no... Al final, todo pasó, y el entrenador parece que sólo será castigado por un partido.

En conferencia de prensa, Herrera, entrenador de los Tigres, no quiso ir a fondo en el tema que se le preguntó, pero sí lanzó la indirecta: Si hubiera sido Miguel Herrera, en estos momentos sería un escándalo nacional, pero no lo es.

Al final, el "Piojo" se lo dejó todo a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol. "Yo lo que trato de hacer es mejorar día a día, y ser mejor persona".

En lo que va de su trayecto como técnico de los Tigres, Miguel Herrera no ha visto la tarjeta roja. Cuando estaba en el América, en su segunda etapa, fue echado de la banca en siete ocasiones, tanto por discutir con árbitros, con directores técnicos, jugadores contrarios y hasta con el público.

Hoy, Miguel Herrera se porta bien, pero hay otros... que no, y no los tratan de la misma forma.

--Tigres, libre de Covid

Miguel Herrera dijo que su equipo ha superado casi en su totalidad, el brote de Covid que provocó mover el juego ante Santos, del sábado a mañana miércoles.

"Fue muy difícil superar esto. Estábamos preparando todo para jugar el sábado en Torreón, y vino esa bola masiva", dijo "El Piojo".

Poco a poco, los jugadores se han ido integrando. "Tuvimos que esperar hasta el domingo para saber con quién podíamos contar. Ya están la mayoría de vuelta. Se van a quedar en casa Javier Aquino y Raymundo Fulgencio, quienes tienen que pasar el último corte, la última prueba y recuperar la forma física, esperamos tenerlos considerados para el juego del sábado entrante".

Al grupo le falta un defensa central: "La directiva sabe de las necesidades que tenemos en esas líneas, así que veremos quién llega". Otro refuerzo, en otra zona del campo, no está descartado, pero no urge: "Veremos en estas fechas qué necesita el equipo. Este grupo lo veo fuerte, las llegadas de los dos mexicanos (Córdova y Angulo) han sumado".

Sobre la posible salida de Carlos Salcedo, Herrera indicó que hasta el momento no le ha llegado oferta alguna a la directiva. "Ya me lo habrían hecho saber. Carlos está contemplado para jugar mañana y también para el sábado".

La alineación vs Santos:

Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Sánchez Purata, Carlos Salcedo y Jesús Angulo; Guido Pizarro, Sebastián Córdova, Juan Pablo Vigón y Florian Thauvin; André-Pierre Gignac y Carlos González.