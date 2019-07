Si no hay elementos legales habrá fugas de atletas: Ana Guevara

La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, lamentó que no exista los elementos legales para poder dar respuesta y apoyar a los atletas como fue el caso de Paola Pliego, y pues de no atenderlo se corre el riesgo de que haya fuga de atletas porque no es el único caso.

"Paola es una gran persona, una gran atleta, yo hable con ella, de ser conciliadora desde la óptica legal, está fuera de mi alcance hacer más, hicimos contacto con la Federación Internacional para hacerles ver las irregularidades, lo que se estaba violentado en torno Paola, no se ha recibido respuesta. Estamos en posibilidad de perder la demanda por no haberlo atendido, me duele que una atleta mexicana se vaya".

Ana Gabriela refirió que el caso de Paola Pliego, deja un precedente en el país, de que urge legislar en torno al tema, ha llegado el momento de que junto al Poder Judicial, se cree el Tribunal del Deporte, para que las irregularidades relacionadas a violaciones de los estatutos y de los deportistas sean expeditas, y no entren en el túnel del tiempo.

"Va dar una cachetada con guante blanco que gane una medalla, y eso yo lo veo muy factible, y está bien, porque está persiguiendo sus sueños, y debe dar pauta para que haya un Tribunal con garras y dientes, para que lo que determine un juez se acate, hoy la resoluciones son llamadas a misa, acude el que quiere", indicó.