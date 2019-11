Si se va la 'Franja', habrá otro equipo en Puebla: Gobernador

Miguel Barbosa Huerta buscará el apoyo de empresarios para la permanecía del equipo en el estado. El gobernador de la Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó este miércoles que ya existen conversaciones con algunos empresarios poblanos ante la ola de rumores que ponen al equipo de la Franja fuera de la ciudad.

"Ya instruí ayer, ya empezamos a hablar sobre qué empresarios podrían ser los que inviertan en el equipo y evitar que se vaya la Franja a Mazatlán", precisó en una conferencia de prensa.

Agregó que de no poder encontrar a los empresarios indicados y dar por sentado el cambio de sede, existirán varias opciones para que el futbol no abandone la capital poblana. "Si llegaran a irse créanme que habrá más de un equipo que quiera venirse a jugar al estadio Cuauhtémoc". Barbosa Huerta descartó la idea de invertir dinero público en el equipo poblano ya que en el rubro deportivo todo el apoyo será para el sector amateur.

"Yo no le meto un peso al deporte profesional, vamos a apoyar el deporte amateur con el Instituto Poblano del Deporte", refirió el morenista.