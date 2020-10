Siboldi responde a dichos de Lichnovsky

Después del video de Igor Lichnvosky, Robert Dante Siboldi, su último entrenador en el Cruz Azul, le respondió al chileno. "El objetivo de este equipo siempre es ser campeón, y esa es la mentalidad para preparar cada torneo. La opinión de Igor es muy personal, pero es respetable", subrayó el uruguayo en teleconferencia.

Este miércoles el andino se despidió con un peculiar video en sus redes sociales, en el cual señaló que La Máquina no lo trató de la mejor forma posible y que el título para los cementeros no es sinónimo de felicidad. "Si alguien se va de una empresa es porque no te valoró o algo hicieron mal para que te quieras ir [...] Si creen que el futbol, la Novena, es la solución o la felicidad que le hace falta a tu vida, te engañas. La Novena, o cualquier trofeo, es la consecuencia de hacer las cosas bien y dar el máximo de ti cada día", fueron las palabras del defensa, hoy jugador del Al Shabab de Arabia Saudita.

"Insisto, es una opinión muy personal", subrayó Siboldi. Sobre quién ocupará el puesto que deja Lichnovsky en la zaga central, junto a Julio César Domínguez, el timonel celeste todavía no lo tiene muy claro. Pablo Aguilar, quien viene de una lesión que lo marginó siete meses, es opción, al igual que el juvenil Josué Reyes. "Pablo tiene falta jugar minutos y completar el proceso con la sub 20, que es jugar 45, 60 y 90 minutos [por partido]. Pablo nos da experiencia y liderazgo, mientras que Josué nos ha dado confianza. Todavía no definimos pero confiamos que el que esté hará una buena labor", cerró Siboldi, quien alista el partido del sábado, frente a los Tigres.