Siempre he estado listo para la selección mexicana: Miguel Herrera

El mexicano Miguel 'el Piojo' Herrera afronta el Mundial de Qatar como comentarista para la cadena estadounidense Telemundo y lo hace tras su reciente salida de Tigres y conociendo perfectamente al Tri, equipo que ya dirigió y al que, en una entrevista por videollamada con EFE, no le cierra la puerta para volver en un futuro.

Pregunta: ¿Cómo le ha recibido Qatar? ¿Qué se ha encontrado?

Respuesta: No había estado. Nos ha recibido muy bien. Con muchas sorpresas. Nada que ver con todo lo que se habla de este país. Nos sorprendió la apertura, la gente es muy hospitalaria.

Las mujeres que no son cataríes pueden andar por la calle de manera corriente como si nada. Están muy preparados, un país hermoso y diferente a lo que todo el mundo nos habla de él.

P. Viene como comentarista, no sé si va a tener tiempo de hacer algún 'streaming' como Luis Enrique...

R: No, no... la verdad es que no. Es algo que me dejó muy sorprendido porque me parece que Luis Enrique esta dirigiendo a la selección española y tendría que estar más ocupado en el equipo que en eso.

La verdad es que te puede salir muy bien, es la novedad. Pero si te sale muy mal, obviamente va a ser sumamente criticado porque estaba distraído en otra cosa que no era en que el equipo funcionara.

P: México debuta el martes. A estas alturas ya cerca del debut, ¿qué puede estar pasando ahora mismo en esa concentración del Tri?

R: Están aclimatándose y creo que empiezan a vivir realmente lo que es el Mundial porque así nos pasó en Brasil.

Los muchachos empiezan a meterse de lleno en el primer partido, que va a ser el mas importante porque sin duda alguna tanto Polonia como México saben que es el encuentro que realmente transciende si quieren avanzar la fase de grupos. Ya empiezan a sentir ese gusano por dentro de estar dentro del Mundial.

P: El famoso quinto partido... ¿Es ilusión o es presión la que se le pone al equipo?

R: Es una presión muy grande hablar del famoso quinto partido.

Recuerdo cuando nosotros llegamos a Brasil. No pensábamos en cinco partidos, pensábamos en siete, no es porque llegues a la final, es por jugar también el tercer y cuarto lugar. Desafortunadamente caímos en octavos.

Al final se convierte en una olla a presión porque, en los últimos siete mundiales, las únicas selecciones que han pasado la fase de grupos hemos sido México y Brasil. Pero yo conozco a muchos de estos jugadores y creo que si se conectan pueden hacer historia.

P: ¿Usted cree que ese camino se puede volver a abrir, el suyo con la selección mexicana?¿ Le gustaría que pasara?

P. Yo creo que sí porque yo no salí por resultados, yo salí desafortunadamente por una situación de fuera del fútbol. Y me ha ido bien donde me he parado después. Siempre que se habla de algún nombre para la selección aparece mi nombre ahí. Siempre he estado listo para la selección.

P: ¿Podría ser el relevo del 'Tata' Martino?

R: Me encantaría que a esta selección le fuera muy bien. Hay una gran técnico que ha hecho muchas cosas en muchos lados, su éxito sería el de todos nosotros. Terminando el Mundial veremos qué decide la Federación.

Por ahí se ha escuchado que Martino no seguirá, entonces si hay esa posibilidad y mi nombre esta ahí y me hablan... estoy listo y me encantaría dirigir en un Mundial donde ser local, sin duda alguna.

P: ¿Qué nombres de todos los que se han quedado fuera hubiera llevado usted a la selección? 'Chicharito', Carlos Vela, Santi Giménez...

R: La mejor opinión es la del técnico porque él es el que ha estado más allegado y más cerca.

Entiendo que lo del 'Chicharito' es una situación también extrafútbol. Vela me parece que no tuvo mas ganas de estar ahí, no se sintió cómodo. Y lo de Santi (Giménez) me parece que sí, que cabía para mi gusto, sí cabía Santi Giménez... Para el gusto del técnico por supuesto que no.

P: ¿Cómo se gestiona tanto ruido cuando estás dentro de la selección? ¿El entrenador actúa un poco como escudo?

R: Lo que pasa es que al entrenador es al que más le pegan. Te lo digo porque he pasado por ahí.

Hoy en día lo que sucede con Martino es que se ha aferrado a un jugador que no atravesaba un buen momento, como Funes Mori, y le seguía llamando. Ha pasado dificultades médicas y ha faltado a algunos partidos eliminatorios, pero se toma un avión y se va a Argentina. La gente se molesta por eso.

El primer año y medio de su gestión nos ilusionó porque consiguió muchas victorias, pero cuando vinieron los partidos importantes, como Nations League y Copa Oro ante Estados Unidos, se perdieron ambas finales. Y para nosotros ese partido es como si Argentina pierde contra Brasil.