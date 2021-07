Siete entrenadoras en el inicio del torneo en la Liga Femenil

Inicia el torneo de Apertura 2020 en la Liga Femenil MX, con la novedad de que hay siete directoras técnicas al frente de los clubes: Carla Rossi, en Querétaro; Antonia Is, en Pachuca; Karina Báez, en Pumas; Cristina González, en el FC Juárez; Scarlett Anaya, en León y Fabiola Vargas, en Tijuana; una más que el torneo anterior. Además de dos directoras deportivas: Nelly Simón, en Chivas; Jéssica Castañeda, en Mazatlán, con la posible incorporación de Balbina Treviño en Monterrey, lo que habla de que la revolución viene en todos sentidos, en la cancha, en la banca y en la oficina.

"Se lo han ganado y ya era tiempo de que se les diera oportunidad, pero claro, esto es por capacidad, no por cuestión de género", menciona Mariana Gutiérrez, directora general de la Liga MX Femenil.

La dirigente está entusiasmada por este nuevo torneo: "Estamos a las puertas de una nueva era, en donde hay planes bien definidos para capitalizar, para generar valor en la marca, además de que se ha abierto el torneo Sub-17, que ayudará a tomar experiencia en todos los puestos".

Y todo esto tiene como objetivo elevar las entradas económicas para las futbolistas. "Es un tema recurrente pero importante, entre más generemos, mejores sueldos tendremos. Es un factor sobre el que estamos pendientes de forma permanente".

Para este torneo, otra novedad será el que se aceptará la contratación de extranjeras, dos por equipo, lo que para algunos es un paso adelante, para otros separará la competencia entre los poderosos y los demás. "Esto ayudará a desarrollar más a las jugadoras mexicanas, elevará el nivel y eso sirve para incrementar espectáculo, ingresos, patrocinios, todo va de la mano".



Las "cabezas"

Carla Rossi

Club: Querétaro

Experiencia: 2 Años



Eva Espejo

Club: Monterrey

Experiencia: 4 años



Antonia Is

Club: Pachuca

Experiencia: 6 años



Karina Báez

Club: Pumas

Experiencia: Debut



Cristiana González

Club: F.C Juárez

Experiencia: 1 año



Scarlett Anaya

Club: León

Experiencia: 6 meses



Fabiola Vargas

Club: Necaxa

Experiencia: 1 año