Sigue fallando la disciplina en Chivas, ahora fue Cristian Calderon

La disciplina sigue fallando en la gestión de Ricardo Peláez, quien siempre se ha tratado de imponer como un hombre que sabe gestionar a sus grupos de jugadores, pero que ha tenido sus episodios bochornosos en los equipos que ha tenido a su cargo.

Ahora con el Guadalajara, se le tendrá que sumar a su expediente, el caso del defensor Cristian Calderón, de quien circulan fotos en las que está acompañado otras personas y con un micrófono en mano para cantar algunos temas con una banda, misma que aparece en las imágenes.

Estas fotografías fueron compartidas por el cantante Magistral Inédito, quien dice ser amigo del Chicote y hasta ya le compuso una canción.

Estas imágenes fueron bajadas minutos después, pero se quedan de testimonio de que al recio Peláez se e están "escapando" algunos elementos de su gran disciplina, sobre todo cuando los resultados no han llegado para el equipo en este inicio del Guardianes 2020, en el que incluso no han marcado.

No es la primera ocasión que aficionaos critican a Calderón en redes sociales por si comportamiento fuera de la cancha, el cual asocian con el bajo rendimiento que ha tenido cuando fue considerado uno de los grandes refuerzos para las Chivas.