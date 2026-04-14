Sigue Rory McIlroy en el trono del Masters

AUGUSTA, Georgia.- Rory McIlroy pasó de convertirse en el sexto jugador en completar el Grand Slam de carrera a ser apenas el cuarto en ganar el Masters dos años seguidos. Jack Nicklaus y Tiger Woods son los únicos otros jugadores que pertenecen a ambos clubes.

Un trío de élite, sin duda.

Si incorporarse al primer grupo no fue lo suficientemente difícil para McIlroy —11 años intentando conseguir el último tramo del Grand Slam—, entonces ganar su segunda chaqueta verde del Masters fue un recordatorio claro de lo difícil que fue llegar hasta ahí.

"Pensé que el año pasado fue muy difícil ganar por el hecho de intentar ganar el Masters y el Grand Slam", comentó McIlroy. "Y este año me di cuenta de que simplemente es muy difícil ganar el Masters".

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Entonces, ¿hacia dónde va a partir de aquí?

McIlroy cayó en un bache el año pasado después de cumplir un sueño de toda la vida. Le irritaban las preguntas interminables sobre qué lo motivaría, cuál era la siguiente montaña por escalar, cuando lo único que quería era disfrutarlo. Por fin volvió a encarrilarse en el Abierto de Irlanda.

No parece que eso vaya a ser un problema esta vez.

"Sentía que el Grand Slam era el destino, y me di cuenta de que no lo era", manifestó McIlroy después de cerrar otro domingo por la tarde de locura en el Augusta National con una victoria por un solo golpe sobre Scottie Scheffler.