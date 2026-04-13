José Ramón Fernández presenta libro El Protagonista

CIUDAD DE

, abril 13 (EL UNIVERSAL).- Con toda una vida en el

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se colocó como undentro de esta industria, creando una escuela que, hasta la fecha, sigue vigente y siendo maestro de grandes figuras del ahora.Bajo esa primicia, el reconocido comunicador lanzó su libro titulado "", impulsado por lade. Dentro de esta obra, el periodista comparte etapas de su vida profesional y profesional, donde hay anécdotas ya conocidas y algunas que no se habían escuchado."Grijalbo me abrió las puertas para mi. Este libro es un recorrido que hemos tenido, este año cumploen", comentó "Joserra".La publicación de este ejemplar ya es especial, pero le da un toque más emotivo con elescrito por su hija más chica, quien estudia en la Universidad de Nueva York. Además,, amigo íntimo del icónico comentarista, escribió la presentación del libro.El libro está dividido en: "Mi vida en eventos deportivos", "José Ramón en el terreno de juego" y "Mano a mano con José Ramón", cada uno de ellos cuenta con una visión distinta, desde, opiniones a título personal y mucho más.critica elDurante la presentación de su obra, el comunicólogo tocó el tema de la Copa del Mundo de 2026, donderecibirá un total de, pero los altos precios han ocasionado un sinfín de críticas hacia la"Laha perdido el conocimiento de la gente. Comete un error gravísimo, ha hecho a un lado en este país alque va al futbol, en beneficio delque paga mucho dinero por ir a ver un partido. Eseque sufre cada fin de semana con su equipo es el que no va a ir a los partidos (del Mundial 2026)", mencionó el periodista.El promedio de laspara este magno evento de selecciones, ronda desde losa más de, aunque todo dependerá del partido al que se quiera asistir.