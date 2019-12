Simone Biles y Rafael Nadal, Campeones de Campeones en 2019 para "L'Équipe"

PARÍS (EFE).- El tenista español Rafael Nadal y la gimnasta estadounidense Simone Biles son los Campeones de Campeones de 2019, el trofeo con el que el diario deportivo francés "L'Équipe" reconoce a los deportistas mundiales que, según los periodistas de su redacción, han marcado el año.



Simone Biles, la mejor deportista femenina en 2019 para "L'Équipe", ha conseguido con éste tres veces el título a pesar de su juventud (22 años), en una carrera en la que ya ha obtenido cuatro medallas de oro y una de bronce en los Juegos Olímpicos de 2016 y 25 medallas en diferentes campeonatos mundiales (19 de oro, 3 de plata y 3 de bronce).

En 2019 ganó cinco medallas de oro en los Mundiales disputados en Stuttgart (Alemania).

El título de Campeón de Campeones se creó en 1946 para reconocer a los mejores deportistas franceses y desde 1975 incluye una categoría para los mejores del mundo con dos versiones, una masculina y otra femenina desde 2012.

Nadal, que a sus 33 años recibe por cuarta vez en su carrera el galardón anunciado este viernes, supera en esta ocasión con 513 puntos al piloto británico de Fórmula Uno Lewis Hamilton, que queda en segunda posición (413 puntos) por delante del esquiador austríaco Marcel Hirscher (329), del nadador estadounidense Caeleb Dressel (280) y del jugador de rugby sudafricano Siya Kolisi (279).

El mallorquín iguala con el trofeo de 2019 los cuatro que también tiene su eterno rival, el suizo Roger Federer, y se queda a uno del velocista jamaicano Usain Bolt, que tiene el récord absoluto con cinco.

Preguntado por el periódico sobre a quién considera mejor de los dos, a él o a Federer, Nadal respondió que depende "de la forma del momento" de cada cual.

"Si me siento muy bien y él solo normal, soy mejor que él, pero en el caso contrario él es el mejor. Finalmente, sería bastante exacto decir que no hay una gran diferencia entre nosotros ahora. ¿Quién ha sido el mejor? Si soy honesto, tengo que decir que no lo sé".

El español reconoció que 2019 ha sido su temporada más extrema desde el punto de vista emocional porque aunque cayó "muy bajo mentalmente", consiguió recuperarse y alcanzar su nivel "máximo".

A ese respecto, señaló que desde el torneo de Madrid en mayo hasta finales de año ha jugado "formidablemente bien" y desde Wimbledon únicamente ha perdido un partido, en noviembre, frente a Alexander Zverev.

En cuanto a si tiene intención de disputar los Juegos Olímpicos de París en 2024, consideró prematuro pronunciarse.

"La lógica me haría decir que no estaré. Pero hay que desconfiar de la lógica. Si me hubieran dicho hace cinco años que tendría una temporada como esta en 2019, habría respondido que imposible. Y seguro que si a finales de 2009 me hubieran preguntado si todavía jugaría en puertas de 2020 habría dicho que no. De forma que la lógica...".

Para el periódico francés, Nadal ha vuelto a la cúspide por su entrega y por una evolución de su juego, en particular de su servicio.