Sin Fodepar, Conade tendrá que asumir sus responsabilidades

El exboxeador Erick Morales, ahora diputado de Morena y que votó por la desaparición de los fideicomisos, entre ellos el Fodepar, presentó una reserva (acto por el que los legisladores impugnan el contenido de un dictamen de reforma, expedición, derogación o abrogación de una ley, previo a su aprobación o rechazo en el pleno), donde propuso que los apoyos continúen, pero entregados a través de la Conade.

Esta fue aprobada.

En su discurso, Morales señaló: "Los apoyos continuarán, esa es la promesa del Presidente, para eso la Conade debe cambiar su normatividad. El dictamen de la Comisión de Presupuesto deja muy claro que los estímulos, los apoyos económicos y materiales, serán con cargo al presupuesto de la Conade".

Para que esto se dé, pidió que se cambiaran palabras claves en el texto: "Solo dice que serán ´para los deportistas de alto rendimiento´. Pedimos su voto para no cerrar la puerta a los apoyos económicos de entrenadores, médicos y especialistas del deporte convencional y adaptado. Por eso proponemos que el texto refiera ´para la práctica y desarrollo del deporte de alto rendimiento´".

En otro punto, apuntó: "proponemos establecer en el Reglamento de la Ley el proceso para otorgar beneficios a deportistas y que los criterios sean del conocimiento público. Además, que los resultados en competencias oficiales (sirvan) para definir montos y beneficios".

Indicó que para el próximo año, la Conade recibirá 2,775 millones de pesos, "casi el mismo que se dispuso para este 2020. Para que todo esto no quede sujeto a si la Conade puede o no puede, quiere o no quiere, debemos eliminar a palabra ´podrá´".

Así el artículo queda redactado de la siguiente forma: "El procedimiento para el otorgamiento de los apoyos quedará establecido en el Reglamento correspondiente de la presente Ley, y deberá considerar, entre otros criterios, la opinión de expertos en las distintas disciplinas".