Sin refuerzos para la Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO.- La esperanza de algunos equipos por reforzarse durante la Liguilla del actual Clausura 2026 se ha esfumado. Este jueves, la Liga MX informó la resolución de la FIFA sobre la posibilidad de que los clubes pudieran sumar jugadores durante la fase final.

Esta solicitud surgió como una intención para apoyar a los clubes que cederán futbolistas a la Selección Mexicana, previo a la Copa del Mundo 2026 y durante la Liguilla del Clausura 2026.

Sin embargo, la FIFA ha determinado no autorizar la solicitud de habilitar un tercer periodo de transferencias durante el año futbolístico (Apertura 2025 - Clausura 2026).

"En consecuencia, no será posible realizar registros o transferencias adicionales entre Clubes de la Liga MX para reforzar plantillas de los clubes que ceden seleccionados en la fase final del torneo Clausura 2026", informó la Liga MX mediante un comunicado. Conforme a lo presentado por Javier Aguirre en lo que va del año 2026, el Guadalajara podría ser de los equipos más afectados durante la fiesta grande, ya que podría perder entre tres o cinco futbolistas.

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¿Cuándo comenzará la concentración previa al Mundial 2026?

La Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX concluirá el 26 de abril y a partir de ese momento los equipos que tengan su boleto a la Liguilla del futbol mexicano deberán ceder a sus seleccionados.

Sin embargo, por reglamento de FIFA deben tener una semana de vacaciones y posteriormente concentrar, por lo que la concentración tricolor comenzará el 6 de mayo.