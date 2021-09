Sindicato de NFL abre investigación por comentario de Meyer

El sindicato de jugadores de la NFL abrió una investigación después de que el entrenador de los Jaguars de Jacksonville Urban Meyer admitió que el estatus de vacunación de los candidatos incidió en las decisiones sobre quién se quedaba en la nómina.

George Atallah, portavoz de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), confirmó la apertura de la investigación el martes, en un correo electrónico a The Associated Press, horas después de que Meyers respondió a la pregunta de los reporteros, sobre si haber recibido la vacuna contra el COVID-19 había influido en que alguien permaneciera o no en el plantel de cara a la próxima campaña.

"Todos (los factores) fueron considerados. Esa fue parte de la producción, hay que empezar a hablar sobre eso y también. ´¿Están vacunados o no?´ ¿Puedo decir que eso fue parte de la decisión? Ciertamente fue considerado", respondió.

La NFL no ha obligado a que los jugadores estén vacunados contra el COVID-19, pero incorporó protocolos estrictos para quienes que no se encuentren completamente inmunizados.

Meyers señaló al defensive end Josh Allen, quien se perdió una semana debido a los protocolos. Allen, que no está vacunado, fue activado el lunes de la lista de COVID-19.

"Josh Allen nunca tuvo (COVID)", indicó Meyer. "No ha jugado en dos semanas, entonces no ha tenido COVID. No sé si tengo permitido decirlo, pero nunca tuvo COVID. Entonces eso fue bastante punitivo".

Los Patriots dieron de baja a Cam Newton, el Jugador Más Valioso del 2015, en una sorpresiva decisión que dejó abierto el camino para el novato Mac Jones. Newton no está vacunado y se perdió las prácticas la semana pasada debido a los protocolos.

El gerente general de los Eagles de Filadelfia Howie Roseman se mostró sorprendido ante la pregunta sobre los comentarios de Meyer y si el equipo tomó alguna decisión similar.

"Recortamos la plantilla basándonos en los 53 mejores jugadores que creemos pueden ayudar a nuestro equipo", dijo Roseman. "Y al seguir adelante, vamos a observarlos basándonos en sus habilidades, cómo encajan en el sistema, cuáles son sus antecedentes y asegurarnos de traer a las personas correctas. Realmente así tienen que ser nuestras decisiones".