Sindicato y MLB reanudan pláticas

NUEVA YORK.- Los peloteros de las Grandes Ligas retiraron el lunes su propuesta que reclamaba una agencia libre más amplia y redujeron el monto de su oferta en la repartición de ingresos.

Previamente, los jugadores habían solicitado declararse agentes libres tras cinco años de servicio, con ciertas condiciones de edad, en lugar de los actuales seis.

El gremio había que el monto de la repartición de ingresos fuera rebanado de 100 millones de dólares anuales a unos 30 millones.

Una persona al tanto de las negociaciones describió a The Associated lo discutido en la sesión con la condición de no ser identificada debido a que las partes no formularon declaraciones inmediatamente.

Los negociadores de cada bando se encontraron en persona por primera vez desde el 1 de diciembre de 1995, el día que inició la primera paralización de actividades en el béisbol desde 1995. Tienen previsto verse otra vez el martes.

El veterano relevista Andrew Miller fue el único pelotero que participó en la reunión de dos horas.

Dick Monfort, dueño de los Rockies de Colorado y director de la comisión laboral, fue uno de los cuatro representantes de MLB que acudieron a las oficinas del sindicato de jugadores, poco antes de las 1 de la tarde. Estuvo acompañado por el subcomisionado Dan Halem, el vicepresidente ejecutivo Morgan Sword y el vicepresidente senior Patrick Houlihan.

La contraoferta de los jugadores fue entregada 11 días después que los clubes presentaron una propuesta al sindicato al reiniciarse las negociaciones tras una pausa de 42 días.

Queda poco margen de maniobra para alcanzar un acuerdo y así poder iniciar a tiempo los entrenamientos de primavera, el 16 de febrero.