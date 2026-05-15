Sinner avanza a semis en Roma

ROMA.- Jannik Sinner quedó a dos victorias de convertirse en el primer italiano en coronarse campeón del Abierto de Italia en medio siglo. Y no parece que nadie pueda detenerlo ni en Roma ni en el Abierto de Francia, que comienza dentro de 10 días.

El número uno del mundo depositó pelotas sobre las líneas una y otra vez en el triunfo por 6-2, 6-4 sobre el ruso Andrey Rublev, 14to del ranking, para alcanzar las semifinales el jueves y así superar a Novak Djokovic con un récord de 32 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, los certámenes más importantes fuera de los Grand Slams.

El último italiano en levantar el trofeo individual sobre la arcilla roja del Foro Itálico fue Adriano Panatta en 1976. Panatta entregará el título al campeón de este año el domingo, y también está previsto que el presidente de Italia, Sergio Mattarella, asista a la final.

Con casi todos los presentes en el Campo Centrale, con capacidad para 10,500 espectadores, alentando a Sinner, muchos aficionados lucieron gorras y camisetas de color naranja, su color distintivo.

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Un grupo de seguidores levantó un cartel que decía: "Sinner, Facce Sogna" — "Sinner, haznos soñar".

Perdió la final del año pasado en Roma ante Carlos Alcaraz, quien ahora está fuera del circuito por una lesión en la muñeca derecha. En 2025, Jasmine Paolini se convirtió en la primera italiana en levantar el trofeo en 40 años.

Sinner quebró el saque en el juego inicial por tercer partido consecutivo y nunca perdió el control ante Rublev, quien llegó a ser el número 5 del mundo.

Su único bajón fue cuando Rublev le rompió el saque hacia el final del segundo set.

Sinner no pierde en un torneo Masters desde que se retiró por calambres bajo un calor extremo ante Tallon Griekspoor en Shanghái en octubre.

Djokovic encadenó 31 victorias en la serie Masters en 2011.

Incluidos todos los torneos, la racha ganadora de Sinner llegó a 27 partidos. La última vez que perdió fue ante Jakub Mensik en los cuartos de final del Abierto de Qatar el 19 de febrero.

Sinner también apunta a convertirse en el segundo hombre, después de Djokovic, que se consagra en los nueve torneos Masters. Djokovic ha ganado cada uno de esos eventos al menos dos veces.

El Abierto de Italia es el único torneo Masters que Sinner no ha ganado.

Su rival en semifinales será Daniil Medvedev. El campeón de Roma en 2023 remontó para doblegar 1-6, 6-4, 7-5 a Martín Landaluce, un español que entró al cuadro principal procedente de la fase clasificatoria.

La otra semifinal enfrentará al noruego Casper Ruud contra Luciano Darderi, un italiano nacido en Argentina.