SLP logra plata y bronce en boxeo

La delegación de boxeo de San Luis Potosí tuvo una destacada participación en la Olimpiada Nacional 2026, evento celebrado en el Auditorio Amado Nervo, donde los pugilistas Ezequiel Ramírez y Ángel Yahir Pecina lograron subir al podio nacional.

El desempeño más sobresaliente correspondió a Ezequiel Ramírez, quien obtuvo la medalla de plata en la categoría de peso superpesado luego de un importante recorrido durante el torneo, en el que consiguió imponerse a rivales de gran nivel para avanzar hasta la final.

En el combate por el campeonato, el representante potosino enfrentó al boxeador de Sonora, llegando en óptimas condiciones físicas y mentales; sin embargo, durante la pelea sufrió un fuerte golpe que le provocó una severa inflamación en el pómulo, situación que obligó al médico de ring a detener el combate por seguridad del atleta.

De esta manera, Ezequiel Ramírez finalizó el certamen con la medalla de plata, consolidándose entre los mejores exponentes nacionales de su división.

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Por su parte, Ángel Yahir Pecina también tuvo una destacada actuación en la categoría semipesado, donde logró avanzar hasta las semifinales del torneo nacional.

En dicha instancia enfrentó al representante de Baja California Sur, combate tras el cual terminó ubicándose en la tercera posición de la categoría, resultado que le permitió adjudicarse la medalla de bronce para la delegación potosina.