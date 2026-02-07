Snowboarders japoneses dominan con espectacularidad en Juegos Olímpicos de Invierno

LIVIGNO, Italia (AP) — Ese banco en constante crecimiento de snowboarders japoneses es profundo. También saltan muy alto.

El país que ha estado afirmando constantemente su dominio sobre el halfpipe llevó ese espectáculo al concurso de big air de los Juegos Olímpicos de Invierno el sábado por la noche, donde Kira Kimura y Ryoma Kimata volaron y aterrizaron para lograr un 1-2 y poner a su país en la cima del evento de vuelo más alto del deporte.

Ningún país se ha beneficiado de la manera en que Japón lo ha hecho con el fenómeno relativamente nuevo de poder practicar usando bolsas de aire para amortiguar las caídas durante la práctica. Esto abre nuevas posibilidades, tanto en la dificultad de los trucos que los riders pueden perfeccionar como en el tiempo que pueden dedicar a hacerlo.

Para Japón, esto se ha estado mostrando en el halfpipe, el evento emblemático del deporte, durante al menos 12 años. Cuando Ayumu Hirano ganó el título olímpico hace cuatro años, marcó su tercera medalla olímpica. Aunque llega a estos Juegos lesionado, un gran equipo de su país está listo para llenar el vacío.

¿Por qué su país es tan bueno en esto?

"Odiamos perder", dijo Ogiwara, quien ha ganado los dos últimos concursos de big air de los X Games.

No fue una noche de trucos innovadores en una colina que no ha estado generando una velocidad vertiginosa esta semana, pero en un concurso donde los jueces recompensaron la consistencia, Japón estuvo allí para recoger las medallas. Kimura, cuyos mejores resultados anteriores fueron tres segundos lugares en eventos de la Copa del Mundo, ganó con una puntuación de 179.50, el total de sus dos mejores carreras de tres.

Su compañero de equipo, Kimata, quien ganó el campeonato mundial en este evento el año pasado, tuvo la oportunidad de vencerlo, pero terminó ocho puntos detrás.

El campeón defensor Su Yiming de China terminó tercero para completar su colección de medallas olímpicas.

Un día de orgullo para Japón, también. Antes de esto, el país había acumulado una sola medalla de bronce en big air, reservando la mayoría de las celebraciones para Hirano y compañía en el halfpipe.

Ahora, empieza a sentirse como si todo el parque de nieve fuera suyo.