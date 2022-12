Soberana paliza de Casa de Humo

La novena del Morales-Casa de Humo solo permitió dos hits a sus adversarios y esto fue suficiente para encaminarse a una blanqueada sobre los Orioles con pizarra de 15 carreras a cero, en partido del Grupo Especial de la Liga Promocional Minera de Béisbol.

El pitcher ganador fue Ronaldo Terán con labor de 5 entradas, un hit, 15 bateadores, no aceptó carrera, una base y 2 ponches, fue relevado por Gerardo Mata en dos entradas. Por su parte, Jesús Guerrero fue el pitcher perdedor con una entrada, 7 imparables, 12 enemigos, 8 carreras, 2 limpias, no dio base y no poncho, fue relevado por Miguel Guerrero, Antonio Gallegos, Juan Guerrero, Martín Rocha y Martín Guerra.

Los mejores bateadores ganadores fueron Karol Martínez 2-2 un doble, Aarón Medina Jr., 2-2, Gilberto Ayala 6-4, Saúl Dávila 3-2 y Adrián Ayala 5-3; por los perdedores los únicos que conectaron imparable fueron Miguel Guerrero y Martín Guerra.

El umpire fue Juan Rojas y el anotador, Salvador Rodríguez.

BUENA VICTORIA

Con pizarra de 12 carreras a 3, la escuadra del Refaccionaria Medina superó al Camino Real en donde el pitcher ganador fue Abel Xicoténcatl y el perdedor Juan Ledezma.

Los mejores toleteros triunfadores fueron Marcos Ramírez 4-4 un doble, Rosalio García 3-3, Abel Xicoténcatl Sr., 4-3 un cuadrangular y Abel Xicoténcatl Jr., 5-4 dos dobles.

El umpire fue Juan Rojas y el anotador, Salvador Rodríguez.