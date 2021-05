¿Sobrecupo en el Hidalgo? otro escándalo tras aviso de veto a Pachuca

El Pachuca metió más del 40 por ciento del aforo permitido en el estadio Hidalgo, confirmado por la misma Liga MX en su página oficial. De acuerdo con la organización, el cupo del recinto tuzo es de 25 mil 922 personas, por lo que el 40% es de 10 mil 368 personas en las tribunas; sin embargo, el reporte arbitral señaló la presencia de 12 mil 221.

Incluso, en las imágenes durante la televisión, pareció que las gradas del inmueble estuvieron ocupadas por más de la mitad de su capacidad, durante el partido entre el Pachuca y Cruz Azul (0-0), en la ida de las semifinales del Guardianes 2021. Juan Reynoso, entrenador de La Máquina, descartó opinar si la directiva de los Tuzos permitió más personas de lo permitido, ya que no contó con las cifras acertadas y estuvo muy distraído en el cotejo. En caso de que sí se haya brincado las medidas, dejó en manos de la Liga MX alguna determinación.

"Si nos queremos acercar al futbol de élite, las autoridades tomarán las medidas... para no poner en riesgo a los aficionados y jugadores. No quiero afirmar si hubo o no más gente, pero sí hay que respetar los protocolos", dijo el peruano. Horas antes del silbatazo inicial, la Liga MX comunicó que "con base en la autorización de las autoridades sanitarias para abrir las puertas del Estadio Hidalgo y recibir un máximo del 40% del aforo total (aproximadamente 10 mil aficionados)".

Pachuca hace unos días recibió un aviso de veto por parte de la Comisión Disciplinaria, el duelo ante América se vio afectado por comportamiento de algunos aficionados. Esta sanción es derivada de la invasión a cancha de siete personas al final del partido de ida ante el América, situación que puso en riesgo la integridad y salud de jugadores e integrantes del cuerpo técnico, además tomando en cuenta la actual contingencia sanitaria, dicha invasión representa una flagrante violación a los Protocolos de Sanitarios.