Solari da importancia a la Concachampions y va por el título

Santiago Solari, técnico del América, no se contrapunteó con Santiago Baños, presidente de las Águilas. Baños dijo que la Concachampions no interesaba, Solari, con toda la retórica posible, afirma que honrará el juego y que quiere ganar la Concachampions.

"Nosotros venimos acá para honrar a esta institución, ese es nuestro objetivo. No difiere de cómo es el deporte. Lo dije anteriormente, nosotros salimos a ganar cada partido, ese es el objetivo del deporte, para tratar de crecer. Entregar lo mejor que tenemos y llegar lo más lejos posible", comentó en conferencia de prensa de cara al juego contra el Olimpia de Honduras. Al entrenador no se le volvió a tocar el tema.

Solari, muy respetuoso, señaló que el torneo lo tomará muy en serio, no dando por descontado que será difícil avanzar, como lo ha sido en Europa y Sudamérica, donde también lo jugó: "Cada confederación tiene su gran dificultad. He tenido la suerte de llegar al Mundial de clubes a través de tres Conferederaciones diferentes, con River Plate en la Libertadores, con Real Madrid en Europa y con Atlante en Concacaf. Cada confederación tiene su gran dificultad. Están los mejores países de centro y Norteamérica, ahora empieza una estancia que es eliminación directa, están los equipos más fuertes de México del año pasado, y estamos para enfrentar a un equipo que tiene tres títulos consecutivos de su país".

No da nada por descontado: "No me ha tocado jugar en Oceanía, pero sí enfrentar a un equipo de esa Confederación con Atlante. Este es un deporte apasionante y en todos lados juegan y todos los rivales se hacen competitivos. No podemos subestimar a nadie y mucho menos en una Federación tan fuerte como México... Cada una de las confederaciones tiene sus cosas y respeto a todas".

Lo diferente será que los juegos son a eliminación directa: "La Liga te pide regularidad para clasificarte en los puestos altos de arriba para evitar el juego previo, y en estos torneos como la Concachampions, donde se cambia el formato y hay que poner atención a otras cosas, pero no cambia a la competitividad que debemos de mostrar de cara a cada partido".

El técnico del Olimpia de Honduras es el argentino Pedro Troglio, "al que lo veía jugar de pequeño. Sé que ha tenido mucho éxito y ha armado un equipo competitivo. Lo saludaré con cariño y después ellos intentarán hacer lo mejor y nosotros también".

Sobre el "resurgimiento de Giovani dos Santos", Santiago Solari comentó que el delantero no se ha acercado a pedir una oportunidad de quedarse con el equipo: "Los jugadores piden sus oportunidades en los entrenamientos, así habla el jugador, rendimiento y esfuerzo en partidos y entrenamientos y eso ha sido siempre así, así lo entiendo en mi carrera".