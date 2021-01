Solari se adjudica el triunfo contra el Atlético de San Luis

A pesar de los lineamientos y procesos legales para trabajar en México, Santiago Solari ya debutó con el Club América, sentenció el propio estratega azulcrema.

El argentino se adjudicó el triunfo de las Águilas en la Jornada 1 del Guardianes 2021, cuando observó el encuentro desde un palco del Estadio Azteca, al no contar con el permiso de trabajo. Para mañana, ante el Monterrey, el timonel por fin estará a nivel de cancha y dará las ordenes directamente a sus jugadores.

"Mi cuerpo técnico y yo hemos debutado el otro día, contra San Luis [2-1] en el Azteca, con una victoria que nos pone muy contentos, en un estadio y club muy especial. Lo que intentaremos hacer, con los papeles de las visas, ya estaremos en el banquillo. Desde el 1 de enero llegué aquí para trabajar con el América", comentó Solari, en teleconferencia.

Sus primeras impresiones como entrenador azulcrema fueron buenas, aunque reconoció que todavía necesita mejorar ciertos aspectos en el sistema que quiere implementar dentro del Nido.

"Lo que me gustó fue que competimos para ganar; siempre hago hincapié en eso. Tuvimos menos preparación que otros equipos, sin partidos amistosos, y tendremos un proceso en el cual esperamos hacer bien todos los juegos, aunque será más fácil cuando el cuerpo técnico y los jugadores nos convirtamos en uno", añadió.

"El futbol es un juego de errores y un entrenador lo que necesita es reducirlos. Tenemos, evidentemente, aplicar que el talento sirva de forma colectiva para que su servicio sea a favor del equipo".

Solari prefirió no detallar las condiciones físicas de Nicolás Benedetti y Emanuel Aguilera, a quienes verá en el último entrenamiento antes de viajar a Monterrey.