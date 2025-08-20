Solicitan excluir a Israel de competencias internacionales

FLORENCIA, Italia (AP) — La Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol está presionando para que Israel sea suspendido de competencias internacionales a causa de la guerra en Gaza.

De cara a los partidos cruciales de clasificación para el Mundial de Italia contra Israel en los próximos dos meses, la AIAC afirma que "Israel debe parar. El fútbol también debe tomar medidas".

La AIAC escribió una carta formal a la federación italiana de fútbol para ser enviada a los organismos rectores del balompié europeo y mundial, solicitando la suspensión de Israel.

Gabriele Gravina, el presidente de la federación italiana de fútbol, también es vicepresidente senior de la UEFA.

"El Consejo de Administración de la AIAC cree unánimemente que, dadas las masacres diarias, que también han resultado en cientos de muertes entre directivos, entrenadores y atletas... es legítimo, necesario, de hecho un deber, colocar en el centro de las conversaciones de la federación la solicitud, que se presentará a la UEFA y la FIFA, para la exclusión temporal de Israel de las competiciones deportivas", concluye la carta.

"Porque el dolor del pasado no puede nublar la conciencia y humanidad de nadie".

Italia tiene programado jugar contra Israel en terreno neutral en Debrecen, Hungría, el 8 de septiembre, antes de recibir el partido de vuelta en Údine el 14 de octubre.

"Podríamos simplemente centrarnos en jugar, mirando hacia otro lado. Pero creemos que eso no es correcto", expresó el vicepresidente de la AIAC, Giancarlo Camolese.

Los Azzurri también jugaron contra Israel en Údine en octubre pasado en un partido de la Liga de Naciones que vio protestas antes y durante el encuentro y medidas de seguridad intensas, incluidos francotiradores en el techo del estadio.

Desde entonces, la situación ha continuado deteriorándose con el número de muertes palestinas en la guerra de 22 meses superando las 62.000 a principios de este mes y una catástrofe humanitaria cada vez peor en Gaza, que los expertos dicen que está deslizándose hacia la hambruna.

La ONU advirtió la semana pasada que el hambre y la desnutrición en el territorio palestino están en sus niveles más altos desde que comenzó la guerra con el ataque liderado por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que los militantes secuestraron a 251 personas y mataron a alrededor de 1.200, en su mayoría civiles.

"El mundo está en llamas. Muchas personas como los palestinos están sufriendo", manifestó el vicepresidente de la AIAC, Francesco Perondi. "La indiferencia es inaceptable."

Los equipos rusos han sido suspendidos por la UEFA y la FIFA desde días después de la invasión total de Ucrania en febrero de 2022 porque futuros oponentes claramente dijeron que no jugarían esos partidos en competiciones internacionales. Ningún equipo en una federación miembro de la UEFA se ha negado a jugar contra un oponente israelí.

La AIAC envió la carta tras una votación unánime de su consejo de administración.

La asociación cuenta con alrededor de 18.000 miembros, compuestos por entrenadores y personal técnico en todos los niveles del fútbol italiano, desde la Serie A hasta las ligas amateurs.

Un portavoz dijo a The Associated Press que, aunque no consultó a todos sus miembros, "la carta de apelación representa los sentimientos generalizados presentes dentro de la gran comunidad de entrenadores italianos".