Solicitan que inauguración de Mundial 2026 sea en el Estadio Azteca

La Federación Mexicana de Futbol ha hecho oficialmente la petición a la FIFA: el deseo es que la inauguración de la Copa del Mundo 2026 sea en el Estadio Azteca.

El evento será el primero que organicen tres naciones (Estados Unidos, México y Canadá), por lo que ya hubo algunos acuerdos, como que la Unión Americana reciba semifinales y final, mientras que el Coloso de Santa Úrsula sea postulado para su tercer juego inaugural, aunque todo depende del órgano rector del balompié mundial.

"Obviamente, la decisión final la toma FIFA, no los organizadores", aclara Yon de Luisa, presidente de la FMF. ""El rol de los partidos y las sedes es una responsabilidad y derecho que se guarda la FIFA y obviamente seremos muy respetuosos, pero pedir no empobrece y ya pedimos que la inauguración sea aquí".

En el plan original de la candidatura, se estipula que Estados Unidos albergue 60 de los 80 partidos que tendrá el torneo, que recibirá a 48 representativos nacionales. México y Canadá tendrán 10 cada uno.

"Por cuestiones de organización y los partidos que se negociaron desde que hicimos la candidatura con Estados Unidos y Canadá, se estableció que las semifinales y final serán en Estados Unidos", aclara el titular de la FMF. "Así lo negociamos y así lo aceptamos, pero habiendo aceptado eso, inmediatamente levantamos la mano y dijimos 'la inauguración, la queremos en el Estadio Azteca'.

En su momento, se lo hicimos saber a Estados Unidos y Canadá... No dijeron que no. También se lo hicimos saber a la FIFA y ahí está la solicitud. Esperemos que todo se lleve a cabo como lo pedimos".