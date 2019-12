Sólo le importaba despilfarrar en autos y fiestas: Papá de Andy Ruiz

Padre de Andy Ruiz revela que a su hijo sólo le importaba gastar millones en autos y organizar fiestas.

Andrés Ruiz, padre del excampeón de los pesos pesados, Andy Ruiz declaró que antes que Anthony Joshua, a su hijo le dio una paliza la fama.

El padre del primer mexicano campeón en la historia de la división de los completos, criticó la falta de preparación que tuvo Andy para la pelea de revancha contra el británico donde

quedó exhibido. Don Andrés reveló que al pugilista sólo le preocupaba gastar millones en autos de lujo y organizar fiestas con sus amigos.

"No estaba escuchando por la fama. Estaba con un Rolls-Royce, estaba con sus amigos, hacía fiestas y no escuchaba el campamento".

Durante más de tres meses, Andy no consiguió establecer un campamento que le diera la condición y fortaleza para volver a derrotar a Joshua.

"Corría solo. Estábamos en una casa en Manhattan Beach, esa semana él podía venir con nosotros y quedarse en la casa. No quería quedarse con nosotros. Quería quedarse con su amigo e intentar correr solo. Era el peor campamento que podía estar haciendo".