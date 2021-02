Solo pienso en ganar con el equipo no en premios individuales: Tom Brady

El mariscal de campo Tom Brady, que escribió otra página brillante en su legendaria trayectoria profesional al conseguir el séptimo título de Super Bowl y el quinto premio de Jugador Más Valioso (MVP), algo que nadie antes había conseguido en la NFL, dijo que su único objetivo en el campo era conseguir la victoria con el equipo.

"Todos dentro del equipo teníamos el convencimiento que era el objetivo a conseguir y que para ello tendríamos que hacer muy bien las cosas, como así sucedió durante todo el partido", declaró Brady tras el encuentro del Super Bowl LV, que ganaron por 31-9 a los Kansas City Chiefs, que eran los favoritos al triunfo.

La victoria y la manera como Brady jugó hacen que los que pensaron que había llegado ya el momento que cediese la antorcha a las nuevas generaciones, se equivocaron.

""Este equipo es campeón del mundo para siempre, nadie nos lo puede quitar", subrayó Brady. "Cuando me uní al equipo pensé que el proyecto era ilusionante y no me equivoqué".

Brady, el mariscal de campo de 43 años que llegó a Tampa Bay para el capítulo final de una carrera en el Salón de la Fama en la primera boleta, demostró que sigue siendo el más dominante de la liga, lanzando para 201 yardas y tres touchdowns, dando a los Buccaneers su segundo título de Super Bowl después de ganar el primero en el 2003.

Con la victoria, Brady tiene más títulos de Super Bowl (7) que cualquier franquicia en la historia de la NFL, superando los seis que ganaron los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots, su exequipo.

Brady también hizo historia con su quinto premio MVP, convirtiéndose en el único jugador con cinco. Joe Montana es segundo con tres.

Cuando se le preguntó si regresaría la próxima temporada, agregó: "Volveremos".

En cuanto al apoyo que tuvo de los excompañeros con los Patriots que convenció para que jugasen con él en Tampa Bay, el ala cerrada Rob Gronkowski y el corredor abierto Antonio Brown, dijo que se sentía muy feliz por todo lo que habían hecho desde que se unieron al equipo.

"Es genial ver a los grandes jugadores haciendo grandes jugadas", destacó Brady. "Me encanta lo que hicieron, lo que agregaron al equipo. Gronkowski es un jugador increíble, compañero de equipo, talento, ética de trabajo, compromiso. Y AB (Antonio Brown) es simplemente ejemplar, desde que llegó aquí, lo hizo todo de la manera correcta. Muy impresionado por él. Orgulloso de él".

Ambos se combinaron para hacer tres de las cuatro anotaciones que consiguieron los Buccaneers, con los pases que les dio Brady, dos a Gronkowski y el tercero a Broen, todos ellos en la primera mitad para el parcial de 21-6- que fue decisivo.

"Se necesita mucha gente para llegar a este punto, y todos tenemos excelentes sistemas de apoyo, y creo que todos deberían celebrarlos esta noche", destacó Brady. "Es el momento de disfrutar del gran triunfo conseguido que culminó una temporada muy difícil".