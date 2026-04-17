Son elegibles a premios NBA

Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles, y Cade Cunningham de los Pistons de Detroit, son elegibles a los premios de la NBA como el Jugador Más Valioso (MVP) y el All-NBA pese a no alcanzar el mínimo de 65 partidos, informaron el jueves la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto.

Doncic disputó 64 partidos y Cunningham jugó 63. Pero tanto la liga como el sindicato coincidieron en que ambos deben figurar en la papeleta de votación con base en la "disposición por circunstancias extraordinarias" del convenio colectivo.

Doncic —quien es uno de los favoritos en la pelea por el MVP tras ganar el título de anotador de la liga— se perdió dos partidos para asistir al nacimiento de su hija en Eslovenia. Cunningham se perdió 12 encuentros a causa de un colapso pulmonar que fue diagnosticado el 17 de marzo.