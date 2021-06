Soñé estar en América: Salvador Reyes

Llegó Salvador Reyes a Coapa, nuevo refuerzo de las Águilas y ha confesado que es americanista desde la cuna. El ahora exjugador del Puebla ya pisó las instalaciones americanistas, fue recibido por el español Álvaro Fidalgo y no dudó en decir que siempre soñó en vestir la casaca azulcrema.

"Desde toda la vida mi familia ha sido americanista y yo fui americanista desde niño. Esto es un sueño hecho realidad".

Contó cómo fue cuando le contaron que daba el salto de Puebla a la Ciudad de México: "Llegó mi representante terminando el torneo, y me dijo que me tenía una noticia... No sabía de qué se trataba, sólo que tenía un nuevo equipo, y me agarró de sorpresa.... No me esperaba una noticia así y me dijo: 'Ya eres Águila'. Me emocioné mucho, invité a comer a mi familia y cuando les dije algunas lágrimas se salieron".

Acepta sin dudarlo que llega "Al equipo más grande de México. La piel se me enchinó, me puse muy feliz, es inigualable lo que se siente cuando te dicen que llegas al América".

Su ídolo ha sido y es: "Cuauhtémoc Blanco, lo seguía mucho y claro, seguía mucho al club, festejaba cuando eran campeones. Jugar en el Azteca, un estadio emblemático, es un sueño".

Hay muchas cosas nuevas que debe asimilar, como ser dirigido por Santiago Solari: "Significa mucho, sabemos su trayectoria, tanto como entrenador como jugador y tiene gran jerarquía. Lo veía dirigir al Real Madrid y ahora me dirige a mí".

Le ofrece al América, "mucha velocidad, me gusta ir al uno a uno y el disparo de larga distancia".

Está preparado para todo lo que se le viene encima: "La afición del América es grande y debe de haber presión. Hay que tomarlo como lo que es y seguro que vendrán buenos resultados".