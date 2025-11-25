Sorteo de la Copa del Mundo 2026: Equipos Top en Ranking FIFA Protegidos

GINEBRA (AP) — El sorteo de la Copa del Mundo de 2026, previsto para la próxima semana, recompensará a los cuatro equipos mejor ubicados en el ranking de la FIFA —España, Argentina, Francia e Inglaterra— al colocarlos en secciones separadas de un nuevo cuadro de torneo con cabezas de serie al estilo del tenis.

La FIFA informó el martes que las cuatro mejores selecciones en el último escalafón masculino, si terminan en la cima de sus respectivos grupos de primera fase, evitarán enfrentarse entre sí hasta las semifinales del torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y que será coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina, la campeona defensora y la selección de Lionel Messi, no se podría enfrentar a España, la monarca europea mejor situada en cuyas filas milita Lamine Yamal, sino hasta la final en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

"Para asegurar un equilibrio competitivo, se han establecido dos caminos separados hacia las semifinales", explicó la FIFA en un comunicado.

La organización rectora del fútbol indicó que tiene como objetivo recompensar a los equipos cuyos buenos resultados consistentes los han elevado en el ranking mundial.

En los Mundiales anteriores, el camino para los equipos hacia y a través de la fase de eliminación directa se decidía por el grupo en el que eran sorteados.

La ceremonia del sorteo para la primera Copa del Mundo de 48 equipos se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C. en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los 42 equipos que ya se han clasificado incluyen a Irán y Haití. La FIFA espera que ambos jueguen exactamente donde sean sorteados, independientemente de la complicada situación política que esos países atraviesan con Estados Unidos.

Las 16 ciudades anfitrionas para los 104 partidos incluyen 11 con estadios de la NFL en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá.

Los últimos seis equipos mundialistas se decidirán en marzo, cuando se llevarán a cabo los encuentros de repechaje de Europa y el resto del mundo. Todos esos equipos, que incluyen a Italia, saldrán del bombo de selecciones de menor rango.

Eso significa que Italia, cuatro veces campeona del mundo, podría resultar una rival peligrosa en el sorteo del viernes de la próxima semana que establecerá el calendario de partidos al ubicar a los equipos en 12 grupos de todos contra todos, cada uno conformado por cuatro selecciones.

Europa tendrá 16 equipos en el torneo y un máximo de dos pueden ser sorteados en cualquier grupo. Los otros 32 equipos en el torneo no pueden ser sorteados en un grupo con un equipo del mismo continente.

Los tres coanfitriones están entre los 12 cabezas de serie en el sorteo, que está programado para durar aproximadamente una hora y media, informó la FIFA.

Sorteo de cabezas de serie de la Copa del Mundo

Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México, Canadá.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, ganador del playoff europeo uno, ganador del playoff europeo dos, ganador del playoff europeo tres, ganador del playoff europeo cuatro, ganador del playoff intercontinental uno, ganador del playoff intercontinental dos.