logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sorteo del Mundial 2026: Horario y canales para ver en vivo

La ceremonia del Sorteo Mundial 2026 contará con presencia internacional y emoción asegurada

Por El Universal

Diciembre 04, 2025 09:11 p.m.
A
Sorteo del Mundial 2026: Horario y canales para ver en vivo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- El mundo del futbol se prepara para uno de los momentos más esperados en el camino hacia la Copa del Mundo 2026: el sorteo oficial. Este evento definirá el destino de las 48 selecciones participantes, que conocerán a sus rivales y el grupo en el que buscarán avanzar en la justa más importante del planeta.

La expectativa es enorme, pues será la primera edición con sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que añade un toque histórico a la ceremonia.

Millones de aficionados seguirán atentos cada detalle del sorteo, que no solo marcará el inicio de la planeación para las selecciones, sino que también encenderá la ilusión en cada país clasificado.

La ceremonia contará con la presencia de figuras emblemáticas del balompié mundial y será transmitida en vivo a nivel global, reflejando la magnitud del evento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El sorteo comenzará a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) este viernes 5 de diciembre, desde el John F. Kennedy Center en Washington D.C y se podrá ver en:

- Canal 2 (Las Estrellas)

- Canal 5 (Televisa Deportes)

- Canal 7 (TV Azteca)

- TUDN

- ViX Premium

- FIFA+ (sitio oficial y canal de YouTube)

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sorteo del Mundial 2026: Horario y canales para ver en vivo
Sorteo del Mundial 2026: Horario y canales para ver en vivo

Sorteo del Mundial 2026: Horario y canales para ver en vivo

SLP

El Universal

La ceremonia del Sorteo Mundial 2026 contará con presencia internacional y emoción asegurada

Miguel Rojas renueva con los Dodgers tras hazaña en la Serie Mundial
Miguel Rojas renueva con los Dodgers tras hazaña en la Serie Mundial

Miguel Rojas renueva con los Dodgers tras hazaña en la Serie Mundial

SLP

AP

Los Ángeles Dodgers apuestan por Miguel Rojas con un contrato millonario después de su impacto en la Serie Mundial

Todos los grupos de México en la historia de los Mundiales
Todos los grupos de México en la historia de los Mundiales

Todos los grupos de México en la historia de los Mundiales

SLP

El Universal

La Selección Mexicana en los Mundiales: un repaso por sus grupos y posiciones a lo largo de la historia del fútbol.

El Mundial ampliado comienza a tomar forma con el sorteo del viernes
El Mundial ampliado comienza a tomar forma con el sorteo del viernes

El Mundial ampliado comienza a tomar forma con el sorteo del viernes

SLP

AP

El sorteo del Mundial FIFA 2026 revela equipos debutantes y precios exclusivos