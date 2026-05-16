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Spurs arrollan a los Wolves 139-109

Por EFE

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Spurs arrollan a los Wolves 139-109

Chicago.- Los San Antonio Spurs arrollaron este viernes 139-109 a los Minnesota Timberwolves a domicilio en el sexto partido de la serie y se clasificaron para las finales de la Conferencia Oeste de la NBA, en la que se enfrentarán a los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones.

Los Spurs dominaron de principio a fin el sexto partido de las semifinales del Oeste contra los Wolves, liderados por un doble doble de 32 puntos y once rebotes de Stephon Castle.

Los texanos lanzaron con un 56 % de acierto y conectaron 18 de los 38 tiros de tres puntos intentados y regresarán a unas finales del Oeste por primera vez desde 2017.

El francés Victor Wembanyama aportó 19 puntos, seis rebotes y tres tapones y todo el quinteto titular de San Antonio acabó con dobles dígitos en anotación.

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De´Aaron Fox firmó 21 puntos y nueve asistencias, Julian Champagnie sumó 18 puntos y Devin Vassell, once; saliendo del banquillo, Dylan Harper contribuyó con quince puntos y seis de ocho en tiros.

Pusieron cuesta abajo el partido con un contundente parcial de 20-0 en el segundo cuarto, en el que el marcador reflejó un extraordinario 56-27 para los Spurs.

Los Wolves, en los que Anthony Edwards metió 24 puntos, Terrence Shannon Jr. aportó 21 y Naz Reid anotó 18, se dieron una oportunidad al contestar con un parcial de 27-11 en ese mismo segmento del partido.

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