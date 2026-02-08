logo pulso
OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Spurs logran 4ta. victoria consecutiva

Stephon Castle logra 40 puntos con triple-doble frente a los Mavericks

Por AP

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
Spurs logran 4ta. victoria consecutiva

SAN ANTONIO.- El base Stephon Castle, logró un récord personal de 40 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias para el segundo triple-doble en su carrera, y los Spurs de San Antonio derrotaron el sábado 138-125 a los Mavericks de Dallas.

Devin Vassell anotó 17 unidades y Victor Wembanyama añadió 16 puntos y 11 rebotes a la causa de San Antonio, que estableció un récord de la temporada con 81 tantos en una mitad, antes del descanso.

Los Spurs (36-16) ganaron su cuarto partido consecutivo y lograron su noveno triunfo en 12 duelos para mantenerse en el segundo lugar de la Conferencia Oeste.

Dallas, que perdió 135-123 en San Antonio el jueves, obtuvo aportes de 19 puntos de Klay Thompson, 18 de Brandon Williams y 17 de Max Christie. Cooper Flagg terminó con 14.

Castle se unió a David Robinson, miembro del Salón de la Fama, como los únicos Spurs en la historia de la franquicia con un triple-doble de 40 puntos.

