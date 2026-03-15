Spurs vencen a los Hornets
Victor Wembanyama anota 32 puntos y captura 12 rebotes
SAN ANTONIO.- Victor Wembanyama anotó 32 puntos, capturó 12 rebotes, repartió ocho asistencias y sumó tres bloqueos en su regreso tras perderse un partido, y lideró el sábado a los Spurs de San Antonio a una victoria 115-102 sobre los los Hornets de Charlotte.
Miles Bridges aportó 22 puntos y Kon Knueppel añadió 20 para Charlotte, que había ganado dos duelos seguidos y ocho de 10.
Los Spurs han ganado 17 de 19 compromisos para afianzar su control del segundo lugar en la Conferencia Oeste. San Antonio (49-18) está 7 1/2 juegos por delante del número 3 Houston (41-25) y a tres juegos de Oklahoma City (52-15) en la lucha por el primer puesto.
Los Spurs cerraron su estadía más larga en casa con marca de 5-1, y su única derrota llegó cuando Wembanyama observó desde el banquillo por una molestia en la pantorrilla derecha en una derrota 136-131 ante Denver el jueves, lo que cortó una racha de cinco victorias. Wembanyama tuvo un impacto inmediato con 18 puntos, ocho rebotes, dos bloqueos y dos robos en la primera mitad.
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El astro perdió la posesión en un pase de alley-oop y golpeó el aro en su intento de volcada, pero recuperó el control para una clavada en el rebote que puso a los Spurs arriba por nueve puntos a un minuto de iniciado el segundo cuarto.
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