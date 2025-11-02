Steelers de Pittsburgh vencen a los Colts de Indianápolis en un emocionante partido

PITTSBURGH (AP) — Jaylen Warren corrió para dos touchdowns, y los Steelers de Pittsburgh forzaron el domingo a Indianápolis a cometer seis pérdidas de balón en una victoria de 27-20 .

Los Steelers (5-3) rompieron una racha de dos derrotas consecutivas al acosar al quarterback de los Colts, Daniel Jones, llevándolo a cometer los errores que en gran medida había evitado durante el ardiente comienzo de Indianápolis.

Jones lanzó tres intercepciones y perdió el balón dos veces, incluyendo un balón suelto provocado por T.J. Watt de Pittsburgh en el segundo cuarto que pareció sacar a los Steelers de una mala racha de semanas en la que la defensa mejor pagada de la NFL cedía yardas y puntos a un ritmo alarmante.

Aaron Rodgers terminó 25 de 35 para 203 yardas y un touchdown en un día en que la ofensiva de Pittsburgh logró solo 225 yardas totales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Jones completó 31 de 50 para 342 yardas con un touchdown por pase y un touchdown por carrera, pero sus tres intercepciones igualaron su total de la temporada y tuvo serios problemas para asegurar el balón frente a una presión que lo capturó cinco veces.

Los 20 puntos de los Colts igualaron su mínimo de la temporada, y una parte significativa de sus 368 yardas llegó en tiempo basura.