Steelers de Pittsburgh vencen a los Colts de Indianápolis en un emocionante partido

Aaron Rodgers destaca en un partido donde la ofensiva de Pittsburgh tiene un desempeño limitado.

Por AP

Noviembre 02, 2025 08:48 p.m.
PITTSBURGH (AP) — Jaylen Warren corrió para dos touchdowns, y los Steelers de Pittsburgh forzaron el domingo a Indianápolis a cometer seis pérdidas de balón en una victoria de 27-20 .

Los Steelers (5-3) rompieron una racha de dos derrotas consecutivas al acosar al quarterback de los Colts, Daniel Jones, llevándolo a cometer los errores que en gran medida había evitado durante el ardiente comienzo de Indianápolis.

Jones lanzó tres intercepciones y perdió el balón dos veces, incluyendo un balón suelto provocado por T.J. Watt de Pittsburgh en el segundo cuarto que pareció sacar a los Steelers de una mala racha de semanas en la que la defensa mejor pagada de la NFL cedía yardas y puntos a un ritmo alarmante.

Aaron Rodgers terminó 25 de 35 para 203 yardas y un touchdown en un día en que la ofensiva de Pittsburgh logró solo 225 yardas totales.

Jones completó 31 de 50 para 342 yardas con un touchdown por pase y un touchdown por carrera, pero sus tres intercepciones igualaron su total de la temporada y tuvo serios problemas para asegurar el balón frente a una presión que lo capturó cinco veces.

Los 20 puntos de los Colts igualaron su mínimo de la temporada, y una parte significativa de sus 368 yardas llegó en tiempo basura.

