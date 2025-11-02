Epigmenio Ibarra condena lucro con asesinato de presidente Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- El productor televisivo e integrante de la Comisión Evaluadora de Morena, Epigmenio Ibarra, condenó que "farsantes de la derecha" lucren con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado por hombres armados en Michoacán el pasado sábado 1 de noviembre.

En redes sociales, Ibarra se lanzó contra el expresidente Felipe Calderón, a quien acusó de sumergir al país en una guerra "tan sangrienta como inútil" impuesta, siguiendo órdenes del gobierno de Estados Unidos desde Washington.

"Ni el crimen organizado, ni los farsantes de la derecha que medran con la tragedia, lograrán que caigamos de nuevo en esa guerra -tan sangrienta como inútil- impuesta siguiendo órdenes de Washington, a Michoacán y a México, por Felipe Calderón", escribió.

Aseguró que la derecha no logrará que este atentado provoque una intervención del gobierno de Donald Trump, que "desde hace meses, desean y piden".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su mensaje, Epigmenio Ibarra se sumó a la enérgica condena de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró su respaldo a la mandataria federal.

"La paz es fruto de la justicia y a la violencia sólo se pondrá fin actuando de manera integral y defendiendo la independencia y la soberanía nacional", expresó el productor.

Luisa Alcalde condena que se haga "politiquería" con muerte de Carlos Manzo

Sus palabras se suman a las de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien también reprobó "toda forma de violencia" tras el homicidio de Carlos Manzo, y lamentó que haya quien use este hecho "para hacer politiquería".

"Poco abonan los que utilizan estos dolorosos hechos para hacer politiquería. Hoy debe unirnos la búsqueda de la verdad y sobre todo de la justicia", agregó la dirigente guinda.