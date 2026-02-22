Stuttgart rescata empate 3-3 ante Heidenheim en Bundesliga

BERLÍN (AP) — El delantero alemán Deniz Undav anotó al final para rescatar un empate 3-3 para Stuttgart el domingo en la cancha del colista Heidenheim, mientras la lucha por el descenso de la Bundesliga y la carrera por la clasificación a la Liga de Campeones convergen.

Stuttgart y Heidenheim empatan en un partido clave de Bundesliga

Stuttgart se mantuvo cuarto en el último puesto de clasificación para la principal competición de clubes de Europa, pero perdió la oportunidad de colocarse cuatro puntos por encima del quinto Leipzig, que empató 2-2 con Borussia Dortmund el sábado.

Heidenheim casi anotó un gol de la victoria al final en el tiempo de descuento que habría reducido la brecha con el Werder Bremen en penúltimo a apenas tres puntos antes de su choque en Bremen el próximo fin de semana. Adam Kölle cabeceó apenas desviado en el tiempo de descuento para Heidenheim.

Chris Führich puso a Stuttgart en ventaja temprano antes de que Eren Dinkci respondiera por Heidenheim.

Ermedin Demirovic, de Stuttgart, creyó que había puesto el 2-1 en un contraataque, pero el gol fue anulado y se concedió un penal a Heidenheim después de una revisión del VAR determinó que Maximilian Mittelstädt había cometido falta sobre Dinkci en el área en el otro extremo.

Arijon Ibrahimovic convirtió el penal de Heidenheim para poner el 2-1 para el equipo local en su lugar.

Mittelstädt se redimió por conceder el penal al convertir otro penal para el 2-2 a los 44.

Demirovic tuvo otro gol anulado mediante el VAR por fuera de juego en la segunda mitad, y el suplente de Heidenheim Sirlord Conteh anotó lo que esperaba que fuera el gol de la victoria al 82 después de que el intento inicial de Ibrahimovic fue atajado.

Pero Undav, también suplente, igualó para Stuttgart al 88 y casi consiguió otro en el tiempo de descuento cuando fue frustrado por Diant Ramaj en la portería de Heidenheim.

St. Pauli y Werder Bremen: victoria y caída en la lucha por el descenso

St. Pauli impulsó sus posibilidades de permanencia con una victoria en casa por 2-1 sobre el rival por el descenso Werder Bremen. Este resultado elevó al Hamburgo por encima de los visitantes hasta el puesto de repechaje por el descenso.

El mediocampista japonés Joel Chima Fujita anotó lo que resultó ser el gol de la victoria con un disparo raso al rincón más alejado a los 70 minutos, después de que Jovan Miloševic igualó el marcador para los visitantes.

Bremen cayó al penúltimo lugar tras su tercera derrota consecutiva con el nuevo entrenador Daniel Thioune, que estiró a 13 partidos la racha sin triunfos del equipo.

St. Pauli celebró sus victorias consecutivas en casa después de sorprender a Stuttgart por 2-1 en la jornada 21.

Freiburg asciende al séptimo lugar tras vencer a Borussia Mönchengladbach

Matthias Ginter e Igor Matanovic anotaron en la victoria de Freiburg por 2-1 sobre Borussia Mönchengladbach, con la que el equipo subió al séptimo puesto de la Bundesliga.

Ginter marcó a los 38 minutos, cuando se lanzó sobre el balón tras un saque de banda largo y de forma acrobática lo dirigió a la red pese a la marca del defensor de Gladbach Joe Scally. Ginter, que anteriormente pasó cinco temporadas en Gladbach, contuvo su celebración.

Matanovic no tuvo esa misma reserva tras anotar el segundo gol de Freiburg al 74, cuando empujó el balón a placer después de que Moritz Nicolas atajara un centro de Maximilian Eggestein.

Haris Tabakovic recortó la diferencia al final para Gladbach, apenas un minuto después de que le anularan otro gol por fuera de juego.

Freiburg amplió a cinco partidos su racha de victorias en casa en todas las competiciones, mientras que la racha sin triunfos de Gladbach se estiró a siete encuentros.