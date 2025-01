Canteranos del América listos para demostrar su valía

Miguel Ramírez, uno de los jugadores más destacados en las Fuerzas Básicas del América actualmente, habló en conferencia de prensa, previo al compromiso frente a Xolos.

Otra prueba para la Sub-23 de las Águilas, qué han recibido la presión y la oportunidad de abrir el torneo del tricampeón. Este jueves, buscarán su segunda victoria en el Clausura 2025.

"Nosotros canteranos contentos por esta oportunidad, felices de poder ayudar al club, al tricampeón estos días de pretemporada. Es una buena oportunidad de sumar minutos, seguir creciendo. Trabajando para el club van a llegar más oportunidades", apuntó el apodado "Isco".

Sus números en el dorsal aún son de tres dígitos y por ahora, sólo Rodolfo Cota será el experimentado que esté mañana contra Tijuana en el estadio Ciudad de los Deportes; sin embargo, Ramírez no ve como una falta de respeto que el América haya planeado así su temporada.

"Nosotros hemos trabajado para esto, no es una falta de respeto. Nosotros representamos al club, y queremos hacerlo de la mejor manera, sabiendo que es un tricampeón. No es una falta de respeto, al contrario, es una buena oportunidad para mostrarnos. No es ninguna falta de respeto", enfatizó el futbolista de 22 años.

Históricamente, América se ha caracterizado más por comprar futbolistas que por formarlos en sus inferiores, pero, el destino sonríe a sus juveniles que deben demostrar de qué están hechos para pelear por un lugar en el primer equipo.

"Nosotros felices cuando nos toque. Hay menos chance aquí, pero sabemos que debemos hacerlo de la mejor manera y gracias a Dios, ahora se nos presenta. Todos tenemos felicidad por poderlo hacer, ayudar al Tricampeón en estas jornadas", concluyó.