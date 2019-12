Sulaimán considera que Andy Ruiz tuvo muchas distracciones en su entrenamiento

Los comerciales y las intervenciones televisivas que tuvo Andy Ruiz previo a su combate de revancha ante Anthony Joshua, que tendrá lugar este sábado 7 de diciembre, dejaron dudas a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sobre qué tan bien llegará preparado a la pelea del sábado.

"No sé cómo vaya a llegar (a la pelea) y si tuvo el nivel de entrenamiento para llegar bien preparado", dijo el directivo. "Lamentablemente tuvo muchas distracciones, lo obligaron a estar en muchos lados, a romper campamento en varias ocasiones".

Ruiz grabó promocionales de su combate del sábado, tanto en Televisa como en TV Azteca. Mientras que hizo una serie de comerciales con el Teletón y también con la marca de electrolitos Suerox.

El púgil mexicano también organizó una fiesta de precumpleaños, en el que se le vio conviviendo con una serie de modelos en lencería. También grabó su miniserie y se le vio comprando una serie de autos deportivos.

"De Joshua no tengo duda de que su preparación física fue buena. Sin embargo, no sé cómo venga mentalmente. Fue una pelea dominante de Ruiz en la que tuvo poca resistencia de Joshua y eso le puede pesar en la pelea", agregó Sulaimán.