Presencia de Donald Trump y Taylor Swift en el Super Bowl 2025

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Este domingo, los Eagles de Philadelphia llegarán al Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, con un objetivo claro: frenar el dominio que los Chiefs de Kansas City han construido en los últimos dos años, arrebatándoles la posibilidad de coronarse con un tricampeonato en la historia moderna de la National Football League (NFL).

Una tarea que no será nada sencilla. Si los Chiefs se imponen, marcarían un antes y después en el futbol americano; convirtiéndose en el primer y único equipo que construyó su tercera corona de forma ininterrumpida

El partido más importante de la NFL no sólo promete emociones por la pelea del Vince Lombardi, también porque contará con varias personalidades a seguir. A continuación, una guía de ellas.

Estas son las figuras a seguir en el Super Bowl de este domingo, 9 de febrero

Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estará presente en el Caesars Superdome para presenciar el partido más importante de la NFL.

Ésta será la primera vez que un dirigente del país estadounidense asista a un Super Bowl, por lo que se tuvo que reforzar el aparato de seguridad que resguardará al recinto.

La policía estatal y local —así como el FBI— destinaron más de tres mil agentes de seguridad para proteger a las cien mil personas que asistirán al evento deportivo, incluido el mandatario.

Taylor Swift y Travis Kelce

Fue en un no tan lejano septiembre del 2023 cuando la cantautora estadounidense, Taylor Swift, apareció por primera vez en el Arrowhead Stadium para ver a Travis Kelce con los Chiefs de Kansas City.

A partir de ese momento, verla en los partidos de la NFL se convirtió en un escenario cotidiano, puesto que el tight end es su novio.

Al ser una pareja tan mediática, ambos se roban los reflectores de las transmisiones; tal y como, durante el Super Bowl pasado, dejaron una postal de ellos besándose, una vez que los Chiefs se coronaron con el bicampeonato de la liga.

Kendrick Lamar

El protagonista del show de medio tiempo, Kendrick Lamar, es una de las figuras a seguir en este Super Bowl.

Conocido por éxitos como "HUMBLE" y "Not Like Us", Kendrick promete dar una interpretación inolvidable; además de que contará con la compañía de la cantante SZA.

Patrick Mahomes

Hace siete años, Patrick Mahomes llegó a la NFL. Y este año, buscará su quinto Super Bowl.

La historia de los Chiefs de Kansas City vivió un antes y después con Mahomes como su quarterback. No sólo porque, en un no tan lejano 2020 consiguieron el Vince Lombardi con "Pat" en el equipo, también porque él es la pieza clave de los Chiefs para conseguir un histórico tricampeonato: 2023, 2024 y quizás, 2025.

Jalen Hurts

Mientras que los Chiefs cuentan con Patrick Mahomes, los Eagles de Philadelphia tienen como su estrella a Jalen Hurts.

El quarterback buscará la revancha, después de que hace dos años, los Eagles cayeran ante los Chiefs en el Super Bowl LVII.