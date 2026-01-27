logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOURDES INICIA SU FE

Fotogalería

LOURDES INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo

Green Day y Bad Bunny serán parte de los espectáculos del Super Bowl LX en vivo. No te pierdas sus actuaciones.

Por El Universal

Enero 27, 2026 06:34 p.m.
A
Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- El próximo 8 de febrero en el estadio Levi's de Santa Clara, California, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se van a enfrentar en el Super Bowl LX para definir al nuevo campeón de la NFL.

Después de las recientes apariciones de Patrick Mahomes, los Chiefs de Kansas City, Jalen Hurts y los Eagles de Filadelfia, es momento de que otras estrellas tomen el gran escenario y se roben los reflectores del partido más importante de futbol americano. Estas nuevas figuras son Drake Maye y Sam Darnold.

Después de siete años de ausencia, los Pats vuelven al Super Bowl, renovados y con la ilusión de convertirse en el equipo más ganador de la NFL con siete anillos. Actualmente, están empatados con los Steelers de Pittsburgh con seis.

Por el otro lado, los Seahawks sueñan con vengarse del Super Bowl XLIX en el que los Pats los vencieron con una intercepción en los últimos segundos de partido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A continuación, te presentamos todo lo que debes saber del Super Bowl LX.

- Día: Domingo 8 de febrero

- Hora: 17:30 horas

- Dónde: Estadio Levi's, Santa Clara, California

New England Patriots (Conferencia Americana) vs Seattle Seahawks (Conferencia Nacional)

La famosa banda de rock estadounidense, Green Day, estará a cargo de "abrir" el Super Bowl, mientras que el cantante puertorriqueño Bad Bunny se llevará los reflectores en el show de medio tiempo.

Transmisión: Televisa, TV Azteca, FOX Sports y ESPN.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo
Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo

Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en vivo

SLP

El Universal

Green Day y Bad Bunny serán parte de los espectáculos del Super Bowl LX en vivo. No te pierdas sus actuaciones.

Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión
Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión

Gil Mora podría perderse el Mundial; revelan gravedad de su lesión

SLP

El Universal

El joven atacante Gilberto Mora podría ausentarse del Mundial debido a una lesión grave que preocupa al Tri.

Loic Meillard triunfa en eslalon gigante de la Copa del Mundo
Loic Meillard triunfa en eslalon gigante de la Copa del Mundo

Loic Meillard triunfa en eslalon gigante de la Copa del Mundo

SLP

AP

Loic Meillard se lleva la victoria en la última prueba de eslalon gigante antes de los Juegos Olímpicos, dejando a Lucas Pinheiro Braathen en segundo lugar.

Peligro en la Champions: PSG, Real Madrid, Barcelona y Man City enfrentan riesgo de caer a playoffs
Peligro en la Champions: PSG, Real Madrid, Barcelona y Man City enfrentan riesgo de caer a playoffs

Peligro en la Champions: PSG, Real Madrid, Barcelona y Man City enfrentan riesgo de caer a playoffs

SLP

AP

La emoción se desborda en la Liga de Campeones con equipos de renombre buscando asegurar su pase a los octavos de final.