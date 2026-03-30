Supera Francia 3-1 a Colombia en amistoso

LANDOVER, Maryland.- Con un doblete de Desiré Doué y un tanto de Marcus Thuram, Francia venció 3-1 a Colombia el domingo en el último partido de fogueo de ambas selecciones antes de la concentración previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Doué, una de las novedades del conjunto galo que renovó por completo la alineación con la que venció el jueves 2-1 a Brasil, marcó sus primeros goles con los bicampeones mundiales a los 29 y 56 minutos.

Thuram anotó a los 41 y firmó la asistencia en el tercer tanto de los Bleus.

Jaminton Campaz firmó el descuento de los cafeteros a 13 minutos del final.

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Colombia incluyó dos cambios respecto a la formación que cayó 2-1 el jueves ante Croacia, pero repitió los errores de la derrota encajada en Orlando que había interrumpido una racha de nueve presentaciones sin perder.

Álvaro Montero reemplazó a Camilo Vargas en el arco de la Tricolor, mientras Juan David Cabal tomó el lugar de Jhon Lucumí en la zaga.

A pesar de las modificaciones introducidas por el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, se repitieron los fallos defensivos y aumentaron las dudas antes de encarar su participación en el Grupo K de la Copa del Mundo, donde se enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre la República Democrática del Congo y Jamaica.

"Enfrentamos a dos grandes rivales, que nos sometieron por la calidad que tienen", reconoció Luis Díaz. "Hay que tratar de corregir los errores y quedarnos con lo positivo".

En el estadio Northwest, de Landover, Maryland, Francia se adelantó poco antes de la media hora tras una buena combinación entre Maghnes Akliouche, Rayan Cherki y Thuram, que finalizó Doué con un tiro desde la entrada del área que Daniel Muñoz intentó rechazar y desacomodó a Montero.

La anotación de Doué, mejor jugador de la final de la Liga de Campeones de 2025 en la que lideró el triunfo del PSG contra el Inter de Milán, confirmó la potencia del ataque suplente del seleccionado dirigido por Didier Deschamps, que dejó en el banquillo a Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé, Michael Olise y Hugo Ekitiké.