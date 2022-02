Surgen los ganadores del Logitech Grand Prix

Competencias llenas de dramatismo donde se conocería hasta la última ronda a los campeones del "Logitech Grand Prix 21-22", llegó a su fin la primera edición de este campeonato que otorgaba como premio principal el test en una NASCAR Truck del equipo Canel´s Racing/Team GP, quedando Yerick Ahmet Robles Rosales con los máximos honores.

Doce competitivas jornadas se disputaron a lo largo del "Logitech Grand Prix 21-22" visitando las principales pistas iRacing en donde indudablemente el protagonista número uno sería el piloto número 14 del equipo CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS Alex de Alba Jr., al culminar líder dentro del combinado entre pilotos Pro y Sim Racers.

Al respecto Alex de Alba Jr. CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS campeón Pro Drive comentó: "El Logitech Grand Prix 21-22, fue una buena manera de mantenernos activos en la pretemporada, la verdad es que no muchos equipos o pilotos tienen la posibilidad de estar activos en un simulador, no hablamos de cualquier simulador si no que estamos en uno de los mejores con los mejores componentes como es Logitech G, teniendo las mejores herramientas para competir con los mejores Sim Racers que a final de cuentas aprendemos de ambos, siempre es bueno compartir secretos y técnicas además de estar a la par con mi compañero en CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS Rubén García con quien realizamos un buen trabajo en el campeonato, me emociona que la parte esports siga en auge y creciendo, invitamos a todos los Sim Racer de México a que se acerquen a nosotros para que conozcan más, se unan a los próximos proyectos como es el próximo 8 de marzo en el día internacional de la mujer".

Para la última carrera del calendario un grupo compacto de Sim Racers llegaban a la final con la posibilidad de coronarse campeones en esta primera edición del "Logitech Grand Prix 21-22" y así poder probar la NASCAR Truck. La carrera que marcaba el futuro de todos ellos se veía opacada por la cantidad de accidentes presentados durante las 100 vueltas en el Talladega Super Speedway, siendo afectados los dos primeros lugares del campeonato Sim Racer, al final Yerick Robles sería el afortunado ganador al poder regresar a la pista y finalizar la carrera.

Yerick Robles Campeón Sim Racer mencionó: "Primero que nada, me gustaría agradecer a Logitech y Team GP/Canel´s Racing por la invitación a participar en el campeonato. Estoy muy contento de haber triunfado en el "Logitech Grand Prix 21-22", es un logro que estuve esperando durante bastantes meses, sabía que habría pilotos con grandes habilidades por lo cual opte por tener una técnica de entrenamiento tanto virtual como físico en mira a un solo objetivo que era el título de campeón y obtener el premio tan deseado. Esta táctica me pudo ayudar no solo en velocidad y constancia si no, también en momentos de nerviosismo y tensión dentro de cada una de las competencias disputadas".

Y agregó: "Me encantaría agradecer y dedicar este campeonato y esfuerzo a mi familia que siempre estuvo al pendiente de cada carrera y resultado, a mis amigos cercanos, personas especiales, a mi equipo Vima Racing Team y a todos aquellos que me estuvieron dando su apoyo moral para poder ganar el campeonato.

Estoy ansioso y emocionado por el premio que anhelé desde un inicio, al fin poder subirme a una Nascar Truck real, probar su genial manejo y divertirme será una de las mejores experiencias que podré tener. Confío que este sea el reingreso ideal al automovilismo real y el despegar de mi carrera deportiva".