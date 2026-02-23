Surgen monarcas de futbol street

Con un extraordinario ambiente y emocionantes finales, este domingo llegó a su fin el Torneo Nacional de Futbol Street "De la Calle a la Cancha" 2026, celebrado por segunda ocasión en San Luis Potosí.

Desde temprana hora se disputaron los encuentros de la última jornada, donde quedaron definidos los campeones de esta edición en las diferentes categorías, en medio de un gran ambiente familiar y deportivo.

En la categoría de Primera Fuerza femenil, el representativo de Chihuahua se proclamó campeón tras imponerse 5-3 a Guanajuato en una final intensa y llena de emociones. El cuadro norteño mostró mayor contundencia frente al arco rival para quedarse con el título, mientras que el tercer lugar fue para el equipo de San Luis Potosí. Por el conjunto campeón destacaron jugadoras como Abril Galván Moreno, Dayana Navarrete, Rocío Rodríguez, Vianey Covarrubias, Dulce Moreno, Aida Cuevas y el profesor Kena Méndez.

En la rama varonil de Primera Fuerza, Puebla logró el bicampeonato al vencer 7-5 a Zacatecas. El conjunto zacatecano dominó la primera parte, pero en el complemento los poblanos reaccionaron con determinación y efectividad para darle la vuelta al marcador y asegurar el título por segundo año consecutivo. Por el equipo campeón sobresalieron Cristofer Corona, Daniel Corona, Ignacio Moreno, Aarón Luna, Antonio Juárez, Julio César Hernández, Cristian Teresa y Bryan "Chícharo" Santiago.

Durante la ceremonia de premiación se entregaron medallas y trofeos a los protagonistas del certamen. En la categoría de Segunda Fuerza, los campeonatos fueron para Quintana Roo en la rama femenil y Veracruz en la varonil.

Al término del torneo también se dieron a conocer las y los jugadores que integrarán las selecciones nacionales. En la rama femenil fueron convocadas Azucena Betzabé Jiménez (San Luis Potosí), Kenia Romina Díaz (Guanajuato), Joany Abril Moreno (Chihuahua), María Cristina Núñez (Morelos), Flor Rocío Rodríguez (Chihuahua), Alin Fernanda Cuevas Zamora (Ciudad de México), Nataly Morales (Tlaxcala) y Dayana Navarrete Muñoz (Chihuahua).

En la rama varonil, la selección estará conformada por José Ignacio Moreno Fernández (Puebla), Alexis Reyes (San Luis Potosí), David Hernández (Chihuahua), César Gutiérrez Leal (Nayarit), Diego Osorio (Zacatecas), Enrique Armando Hernández (Chiapas), Héctor García (Guanajuato) y Bryan Ulises Santiago (Puebla).