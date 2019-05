Suspenden "El banderazo" con el que apoyarían a Cruz Azul

La Sangre Azul, la barra radical del Cruz Azul, ha decidido no apoyar esta noche al equipo a las afueras del hotel de concentración.

En un comunicado que lanzaron en redes sociales se pide no acudir a lo que ellos llamaban "El banderazo", debido a que mucha gente irá a insultar a los jugadores. "Nosotros no queremos causar conflictos con la directiva así que decimos no participar".

Así que la barra "Sangre Azul, sus barrios y facciones se deslindan de cualquier acto que no sea alentar y apoyar a nuestro equipo".